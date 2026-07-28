Последствия столкновения автобуса с деревом на юге Москвы

Последствия столкновения автобуса с деревом на юге Москвы

В ДТП на юге Москвы пострадали 12 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ На улице Академика Миллионщикова в Москве маршрутный автобус наехал на препятствие.

В результате происшествия пострадали 12 человек, включая двоих детей, они были доставлены в больницу.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Двенадцать человек, в том числе двое детей, пострадали, по предварительной информации, при наезде маршрутного автобуса на препятствие на юге Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"На улице Академика Миллионщикова возле дома номер 1, корпус 2 произошел наезд маршрутного автобуса на препятствие", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительной информации, в больницу доставлены 12 человек, из них двое детей. Обстоятельства происшествия уточняются.