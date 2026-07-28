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В Подмосковье десять человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 28.07.2026
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12:02 28.07.2026 (обновлено: 12:07 28.07.2026)
В Подмосковье десять человек пострадали в ДТП

В подмосковном Видном десять человек пострадали в ДТП с маршруткой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДТП с маршруткой в подмосковном Видном пострадали десять человек.
  • Двое пострадавших госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней степени тяжести.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в подмосковном Видном, двое из них госпитализированы, они находятся в тяжелом состоянии и в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что во вторник ночью маршрутка врезалась в столб в подмосковном Видном.
"В результате ДТП в городе Видное пострадало десять человек, из них в настоящее время госпитализированы два человека. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое, еще одного — как средней степени тяжести. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе ведомства.
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