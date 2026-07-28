В Подмосковье десять человек пострадали в ДТП

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в подмосковном Видном, двое из них госпитализированы, они находятся в тяжелом состоянии и в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.

"В результате ДТП в городе Видное пострадало десять человек, из них в настоящее время госпитализированы два человека. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое, еще одного — как средней степени тяжести. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе ведомства.