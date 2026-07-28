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В ГАИ назвали причину ДТП в Тульской области, где погибли четыре человека - РИА Новости, 28.07.2026
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11:40 28.07.2026
В ГАИ назвали причину ДТП в Тульской области, где погибли четыре человека

ДТП под Тулой с четырьмя погибшими произошло из-за выезда на встречную полосу

© Фото : ГУ МЧС России по Тульской областиПоследствия ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Тульской области
Последствия ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Тульской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Тульской области
Последствия ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Тульской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 299-м километре трассы М-2 "Крым" в Тульской области произошло столкновение легкового автомобиля Hyundai Sonata и грузового автомобиля Ford.
  • По предварительной информации, водитель легковушки выехал на встречную полосу.
  • Погибли четыре человека.
ТУЛА, 28 июл – РИА Новости. Столкновение грузовика и легкового автомобиля на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, в результате которого погибли четыре человека, произошло, предварительно, из-за выезда легковушки на встречную полосу, сообщили журналистам в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Во вторник утром пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщила РИА Новости, что четыре человека погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобиля на 299-м километре трассы М-2 "Крым" в Чернском районе Тульской области.
"По предварительной информации, мужчина 1969 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Sonata, осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с грузовым автомобилем Ford, - сообщили представители ведомства.
Уточняется, что в ДТП погибли водитель и три пассажира Hyundai Sonata.
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