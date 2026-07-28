СК завел дело после ДТП с автобусом в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму произошло ДТП с участием рейсового автобуса «Паз Вектор» и автомобиля Lada Granta, в результате которого погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля.
- Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ в связи с нарушением правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть трех лиц.
- Следователи проводят осмотр места происшествия и транспортных средств, истребуют документацию и назначают экспертизы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом в Крыму, в котором погибли водитель легковушки и двое его несовершеннолетних пассажиров, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
ДТП произошло накануне в Сакском районе Крыма на автодороге Симферополь - Евпатория вблизи села Орехово. По данным МВД, Lada Granta выехала на полосу встречного движения и столкнулась с рейсовым автобусом "Паз Вектор". Погибли водитель и два пассажира легковушки 2010 и 2017 годов рождения, четырехлетний ребенок госпитализирован.
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"Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц)", - говорится в сообщении.
Следователями производится осмотр места происшествия и транспортных средств, истребована техническая и маршрутная документация, назначены необходимые экспертизы.