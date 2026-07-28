СК завел дело после ДТП с автобусом в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом в Крыму, в котором погибли водитель легковушки и двое его несовершеннолетних пассажиров, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.