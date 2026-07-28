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СК завел дело после ДТП с автобусом в Крыму - РИА Новости, 28.07.2026
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10:05 28.07.2026 (обновлено: 10:08 28.07.2026)
СК завел дело после ДТП с автобусом в Крыму

В Крыму завели дело после ДТП с автобусом, в котором погибли три человека

© Фото : СУ СКР по Республике Крым и городу СевастополюПоследствия ДТП с участием рейсового автобуса "Паз Вектор" и автомобиля Lada Granta в Крыму
Последствия ДТП с участием рейсового автобуса Паз Вектор и автомобиля Lada Granta в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : СУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю
Последствия ДТП с участием рейсового автобуса "Паз Вектор" и автомобиля Lada Granta в Крыму
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму произошло ДТП с участием рейсового автобуса «Паз Вектор» и автомобиля Lada Granta, в результате которого погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля.
  • Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ в связи с нарушением правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть трех лиц.
  • Следователи проводят осмотр места происшествия и транспортных средств, истребуют документацию и назначают экспертизы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом в Крыму, в котором погибли водитель легковушки и двое его несовершеннолетних пассажиров, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
ДТП произошло накануне в Сакском районе Крыма на автодороге Симферополь - Евпатория вблизи села Орехово. По данным МВД, Lada Granta выехала на полосу встречного движения и столкнулась с рейсовым автобусом "Паз Вектор". Погибли водитель и два пассажира легковушки 2010 и 2017 годов рождения, четырехлетний ребенок госпитализирован.
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"Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц)", - говорится в сообщении.
Следователями производится осмотр места происшествия и транспортных средств, истребована техническая и маршрутная документация, назначены необходимые экспертизы.
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