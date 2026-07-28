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В Тульской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 28.07.2026
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08:51 28.07.2026 (обновлено: 09:31 28.07.2026)
В Тульской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

В Тульской области 4 человека погибли в ДТП с грузовиком

© Фото : ГУ МЧС России по Тульской областиПоследствия ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Тульской области
Последствия ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Тульской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Тульской области
Последствия ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Тульской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 299-м километре трассы М-2 «Крым» в Тульской области произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.
  • В результате аварии погибли четыре человека.
ТУЛА, 28 июл – РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП с легковым и грузовым автомобилем на 299-м километре М-2 "Крым" в Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
"В 06.55 28.07.2026 года поступило сообщение о ДТП по адресу: Чернский МР, ФАД М-2 "Крым", 299 км, с участием легкого и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли 4 человека", - говорится в сообщении.
Согласно оперативной информации, размещенной на сайте ведомства, произошло лобовое столкновение Hyundai Sonata и грузовика Ford Cargo. Личный состав МЧС России привлекали для деблокировки пострадавших.
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ПроисшествияТульская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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