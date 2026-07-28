В Тульской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На 299-м километре трассы М-2 «Крым» в Тульской области произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.
- В результате аварии погибли четыре человека.
ТУЛА, 28 июл – РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП с легковым и грузовым автомобилем на 299-м километре М-2 "Крым" в Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
"В 06.55 28.07.2026 года поступило сообщение о ДТП по адресу: Чернский МР, ФАД М-2 "Крым", 299 км, с участием легкого и грузового автомобиля. В результате ДТП погибли 4 человека", - говорится в сообщении.