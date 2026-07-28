В Приамурье произошло ДТП с микроавтобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Приамурье произошло ДТП с участием частного микроавтобуса и грузовика.
- Шесть из восьми пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести.
- Авария произошла утром во вторник на 59-м километре Новотроицкого шоссе в условиях тумана.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл – РИА Новости. Шесть человек из 8 пассажиров частного микроавтобуса пострадали при столкновении с грузовиком в Приамурье, сообщили РИА Новости в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.
По данным ведомства, ДТП произошло утром во вторник на 59-м километре Новотроицкого шоссе. По предварительным данным, частный микроавтобус ехал из города Свободный в Благовещенск, в условиях тумана не заметил припаркованный на обочине грузовой автомобиль и столкнулся с ним.
"По предварительным данным, в микроавтобусе было 8 человек. 6 из них получили травмы различной степени тяжести", - рассказал собеседник агентству.
Водителя автобуса пришлось деблокировать, ему зажало ноги, уточняется в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в силовых ведомствах, пострадавшие в ДТП - две женщины-пассажиры: у одной предварительно перелом руки, у второй - ушиб головы.
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.