Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье произошло ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:47 28.07.2026 (обновлено: 09:29 28.07.2026)
В Приамурье произошло ДТП с микроавтобусом

В Приамурье 6 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком

© Фото : Амурский центр ГЗ и ПБ/ВКонтактеПоследствия ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Амруской области
Последствия ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Амруской области - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Амурский центр ГЗ и ПБ/ВКонтакте
Последствия ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Амруской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приамурье произошло ДТП с участием частного микроавтобуса и грузовика.
  • Шесть из восьми пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести.
  • Авария произошла утром во вторник на 59-м километре Новотроицкого шоссе в условиях тумана.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл – РИА Новости. Шесть человек из 8 пассажиров частного микроавтобуса пострадали при столкновении с грузовиком в Приамурье, сообщили РИА Новости в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.
По данным ведомства, ДТП произошло утром во вторник на 59-м километре Новотроицкого шоссе. По предварительным данным, частный микроавтобус ехал из города Свободный в Благовещенск, в условиях тумана не заметил припаркованный на обочине грузовой автомобиль и столкнулся с ним.
На месте ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
В Ярославской области госпитализировали одну пострадавшую в ДТП с автобусом
26 июля, 14:28
"По предварительным данным, в микроавтобусе было 8 человек. 6 из них получили травмы различной степени тяжести", - рассказал собеседник агентству.
Водителя автобуса пришлось деблокировать, ему зажало ноги, уточняется в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в силовых ведомствах, пострадавшие в ДТП - две женщины-пассажиры: у одной предварительно перелом руки, у второй - ушиб головы.
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.07.2026
В Крыму водитель и два несовершеннолетних пассажира погибли в ДТП
27 июля, 21:32
 
ПроисшествияСвободныйБлаговещенскГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала