В Приамурье произошло ДТП с микроавтобусом

Последствия ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Амруской области

Последствия ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Амруской области

Краткий пересказ от РИА ИИ В Приамурье произошло ДТП с участием частного микроавтобуса и грузовика.

Шесть из восьми пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести.

Авария произошла утром во вторник на 59-м километре Новотроицкого шоссе в условиях тумана.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 июл – РИА Новости. Шесть человек из 8 пассажиров частного микроавтобуса пострадали при столкновении с грузовиком в Приамурье, сообщили РИА Новости в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

По данным ведомства, ДТП произошло утром во вторник на 59-м километре Новотроицкого шоссе. По предварительным данным, частный микроавтобус ехал из города Свободный Благовещенск , в условиях тумана не заметил припаркованный на обочине грузовой автомобиль и столкнулся с ним.

"По предварительным данным, в микроавтобусе было 8 человек. 6 из них получили травмы различной степени тяжести", - рассказал собеседник агентству.

Водителя автобуса пришлось деблокировать, ему зажало ноги, уточняется в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в силовых ведомствах, пострадавшие в ДТП - две женщины-пассажиры: у одной предварительно перелом руки, у второй - ушиб головы.