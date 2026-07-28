Движение на Калужском шоссе в Новой Москве восстановили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение на Калужском шоссе в Новой Москве, где произошло столкновение легковушки и фуры, после чего возник пожар, восстановили.
- Авария произошла в районе Вороново в Новой Москве.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Движение на Калужском шоссе в Новой Москве восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее в понедельник в ГУМЧС столицы сообщали РИА Новости о пожаре на Калужском шоссе в районе Вороново в Новой Москве, который произошел после столкновения легковушки и фуры. В дептрансе отметили, что движение в районе ДТП затруднено на 1,5 километра.
"Движение на Калужском шоссе восстановлено", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.