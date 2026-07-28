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Российский дрон уничтожил американский бронеавтомобиль "Хамви" - РИА Новости, 28.07.2026
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07:34 28.07.2026 (обновлено: 07:35 28.07.2026)
Российский дрон уничтожил американский бронеавтомобиль "Хамви"

Расчет FPV-дрона "Севера" уничтожил броневик ВСУ "Хамви" в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет роты беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожил бронеавтомобиль ВСУ «Хамви» в Сумской области.
  • Своевременное выявление и уничтожение целей сковывает логистические возможности противника, нарушает снабжение его подразделений на переднем крае обороны и срывает ротацию.
КУРСК, 28 июл - РИА Новости. Расчет роты беспилотных систем российской группировки войск "Север" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ "Хамви" (HMMWV) производства США в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным Компас.
"В ходе воздушной разведки обнаружили замаскированную боевую бронированную машину "Хамви" ВСУ. По координатам цели были направлены расчеты FPV-дронов, которые уничтожили цель", - рассказал он.
Он уточнил, что своевременное выявление и уничтожение целей сковывает логистические возможности противника, нарушает снабжение его подразделений на переднем крае обороны и срывает ротацию.
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