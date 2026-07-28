Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет роты беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожил бронеавтомобиль ВСУ «Хамви» в Сумской области.
- Своевременное выявление и уничтожение целей сковывает логистические возможности противника, нарушает снабжение его подразделений на переднем крае обороны и срывает ротацию.
КУРСК, 28 июл - РИА Новости. Расчет роты беспилотных систем российской группировки войск "Север" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ "Хамви" (HMMWV) производства США в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным Компас.
"В ходе воздушной разведки обнаружили замаскированную боевую бронированную машину "Хамви" ВСУ. По координатам цели были направлены расчеты FPV-дронов, которые уничтожили цель", - рассказал он.
Он уточнил, что своевременное выявление и уничтожение целей сковывает логистические возможности противника, нарушает снабжение его подразделений на переднем крае обороны и срывает ротацию.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18