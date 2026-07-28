Российский дрон уничтожил американский бронеавтомобиль "Хамви"

КУРСК, 28 июл - РИА Новости. Расчет роты беспилотных систем российской группировки войск "Север" уничтожил бронеавтомобиль ВСУ "Хамви" (HMMWV) производства США в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным Компас.

Он уточнил, что своевременное выявление и уничтожение целей сковывает логистические возможности противника, нарушает снабжение его подразделений на переднем крае обороны и срывает ротацию.