Краткий пересказ от РИА ИИ
- The American Conservative сообщает, что шансы России на полное освобождение Донбасса очень высоки.
- Атаки ВСУ на Россию не меняют ситуацию на линии фронта, отмечается в публикации.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ситуация на передовой указывает на то, что шансы России на полное освобождение Донбасса очень высоки, передает The American Conservative.
Издание также отмечает, что атаки ВСУ на Россию никак не меняют ситуацию там, где это действительно важно: на линии фронта.
В начале июля глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину заявил, что соединения и воинские части Объединенной группировки войск продолжат выполнять задачи по освобождению Донбасса и Новороссии.
Ранее Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.