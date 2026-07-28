В США выступили с неожиданным заявлением о будущем Донбасса

Краткий пересказ от РИА ИИ The American Conservative сообщает, что шансы России на полное освобождение Донбасса очень высоки.

Атаки ВСУ на Россию не меняют ситуацию на линии фронта, отмечается в публикации.

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ситуация на передовой указывает на то, что шансы России на полное освобождение Донбасса очень высоки, передает Ситуация на передовой указывает на то, что шансы России на полное освобождение Донбасса очень высоки, передает The American Conservative

"Российские войска продолжают "перемалывающее" наступление в Донбассе . <…> Перспектива установления Россией контроля над всей территорией Донбасса остается весьма реалистичной", — говорится в публикации.

Издание также отмечает, что атаки ВСУ на Россию никак не меняют ситуацию там, где это действительно важно: на линии фронта.

В начале июля глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину заявил, что соединения и воинские части Объединенной группировки войск продолжат выполнять задачи по освобождению Донбасса и Новороссии.