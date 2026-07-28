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В США выступили с неожиданным заявлением о будущем Донбасса - РИА Новости, 28.07.2026
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В США выступили с неожиданным заявлением о будущем Донбасса

TAC: шанс перехода всего Донбасса под контроль РФ остается очень высоким

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкШтурмовик ВС России
Штурмовик ВС России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Штурмовик ВС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • The American Conservative сообщает, что шансы России на полное освобождение Донбасса очень высоки.
  • Атаки ВСУ на Россию не меняют ситуацию на линии фронта, отмечается в публикации.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Ситуация на передовой указывает на то, что шансы России на полное освобождение Донбасса очень высоки, передает The American Conservative.
"Российские войска продолжают "перемалывающее" наступление в Донбассе. <…> Перспектива установления Россией контроля над всей территорией Донбасса остается весьма реалистичной", — говорится в публикации.
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Издание также отмечает, что атаки ВСУ на Россию никак не меняют ситуацию там, где это действительно важно: на линии фронта.
В начале июля глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину заявил, что соединения и воинские части Объединенной группировки войск продолжат выполнять задачи по освобождению Донбасса и Новороссии.
Ранее Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассНовороссияВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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