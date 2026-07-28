Приставы взыскали с Ларисы Долиной штраф ГИБДД в 750 рублей

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Приставы взыскали с певицы Ларисы Долиной штраф ГИБДД в 750 рублей и завели на нее новое производство о взыскании еще одного штрафа ГИБДД на ту же сумму, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.