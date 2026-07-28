Приставы взыскали с Ларисы Долиной штраф ГИБДД в 750 рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С певицы Ларисы Долиной взыскали штраф ГИБДД в 750 рублей.
- В отношении певицы завели новое исполнительное производство о взыскании штрафа ГИБДД в 750 рублей.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Приставы взыскали с певицы Ларисы Долиной штраф ГИБДД в 750 рублей и завели на нее новое производство о взыскании еще одного штрафа ГИБДД на ту же сумму, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы приставов сообщало, что 22 июля на Долину завели исполнительное производство о взыскании штрафа ГИБДД в 750 рублей.
По данным на 28 июля, певица погасила этот штраф. При этом 27 июля в отношении нее завели новое исполнительное производство о взыскании штрафа ГИБДД в 750 рублей по акту, выданному центром автофиксации правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции столичного главка МВД РФ.
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