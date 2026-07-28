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Приставы взыскали с Ларисы Долиной штраф ГИБДД в 750 рублей - РИА Новости, 28.07.2026
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10:04 28.07.2026
Приставы взыскали с Ларисы Долиной штраф ГИБДД в 750 рублей

Приставы взыскали с Ларисы Долиной штраф ГИБДД и возбудили новое производство

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Певица Лариса Долина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С певицы Ларисы Долиной взыскали штраф ГИБДД в 750 рублей.
  • В отношении певицы завели новое исполнительное производство о взыскании штрафа ГИБДД в 750 рублей.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Приставы взыскали с певицы Ларисы Долиной штраф ГИБДД в 750 рублей и завели на нее новое производство о взыскании еще одного штрафа ГИБДД на ту же сумму, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы приставов сообщало, что 22 июля на Долину завели исполнительное производство о взыскании штрафа ГИБДД в 750 рублей.
По данным на 28 июля, певица погасила этот штраф. При этом 27 июля в отношении нее завели новое исполнительное производство о взыскании штрафа ГИБДД в 750 рублей по акту, выданному центром автофиксации правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции столичного главка МВД РФ.
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ГИБДД МВД РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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