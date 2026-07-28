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Приставы принудительно взыщут с Ларисы Долиной неоплаченный штраф ГИБДД - РИА Новости, 28.07.2026
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Шоубиз
 
01:58 28.07.2026 (обновлено: 02:10 28.07.2026)
Приставы принудительно взыщут с Ларисы Долиной неоплаченный штраф ГИБДД

Приставы начали взыскание с Долиной неоплаченного штрафа ГИБДД в 750 рублей

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Лариса Долина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Певица Лариса Долина не оплатила штраф ГИБДД в размере 750 рублей.
  • 22 июля на Долину завели исполнительное производство по взысканию этого штрафа.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с певицы Ларисы Долиной неоплаченный штраф ГИБДД в 750 рублей, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, 22 июля на артистку завели исполнительное производство по акту, выданному центром автофиксации правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции столичного главка МВД. По нему с певицы принудительно взыскивают 750 рублей штрафа.
Долина — советская и российская эстрадная певица, актриса, режиссер-постановщик. Также она носит звание народной артистки России.
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