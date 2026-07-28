Приставы принудительно взыщут с Ларисы Долиной неоплаченный штраф ГИБДД

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с певицы Ларисы Долиной неоплаченный штраф ГИБДД в 750 рублей, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно документам, 22 июля на артистку завели исполнительное производство по акту, выданному центром автофиксации правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции столичного главка МВД. По нему с певицы принудительно взыскивают 750 рублей штрафа.