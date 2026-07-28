Суд продлил домашний арест мотоциклисту, сбившему Добромилову

Краткий пересказ от РИА ИИ Дорогомиловский суд Москвы на полгода продлил домашний арест Максиму Завирюхе.

Максим Завирюха насмерть сбил пешехода на Большой Дорогомиловской улице в Москве, погибшей оказалась актриса и фотограф Ксения Добромилова.

Завирюхе предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы на полгода продлил домашний арест мотоциклисту, сбившему насмерть актрису Ксению Добромилову в столице, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Во вторник Дорогомиловский суд приступил к рассмотрению дела Максима Завирюха, сбившего насмерть актрису Ксению Добролюбову весной. В ходе заседания государственное обвинение просило продлить мужчине домашний арест, после чего заседание было отложено.

"Ходатайство государственного обвинителя удовлетворить… меру пресечения в виде домашнего ареста оставить без изменения… продлить срок содержания на шесть месяцев", - огласила решение судья.

Также в ходе процесса стало известно, что мать погибшей актрисы признали потерпевшей по делу. Следующее заседание назначено на август.

В мае Максим Завирюха насмерть сбил пешехода на Большой Дорогомиловской улице в Москве . Погибшей оказалась 34-летняя актриса и фотограф Ксения Добромилова. Мужчине было предъявлено обвинение в нарушении ПДД повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 3, статьи 264 УК РФ ), он признал вину и был отправлен под домашний арест.