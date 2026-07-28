Суд продлил домашний арест мотоциклисту, сбившему Добромилову

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дорогомиловский суд Москвы на полгода продлил домашний арест Максиму Завирюхе.
- Максим Завирюха насмерть сбил пешехода на Большой Дорогомиловской улице в Москве, погибшей оказалась актриса и фотограф Ксения Добромилова.
- Завирюхе предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы на полгода продлил домашний арест мотоциклисту, сбившему насмерть актрису Ксению Добромилову в столице, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Во вторник Дорогомиловский суд приступил к рассмотрению дела Максима Завирюха, сбившего насмерть актрису Ксению Добролюбову весной. В ходе заседания государственное обвинение просило продлить мужчине домашний арест, после чего заседание было отложено.
"Ходатайство государственного обвинителя удовлетворить… меру пресечения в виде домашнего ареста оставить без изменения… продлить срок содержания на шесть месяцев", - огласила решение судья.
Также в ходе процесса стало известно, что мать погибшей актрисы признали потерпевшей по делу. Следующее заседание назначено на август.
В мае Максим Завирюха насмерть сбил пешехода на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Погибшей оказалась 34-летняя актриса и фотограф Ксения Добромилова. Мужчине было предъявлено обвинение в нарушении ПДД повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 3, статьи 264 УК РФ), он признал вину и был отправлен под домашний арест.
Ксения Добромилова родилась в Москве в 1991 году. Актриса училась в Театральном колледже имени Филатова по специальности "актриса музыкального театра". После учебы она служила в Театре Луны и Московском театре мюзикла. Широкую популярность Добромилова приобрела благодаря главной роли в клипе HammAli & Navai "Девочка война".
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