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Суд продлил домашний арест мотоциклисту, сбившему Добромилову - РИА Новости, 28.07.2026
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12:26 28.07.2026 (обновлено: 13:49 28.07.2026)
Суд продлил домашний арест мотоциклисту, сбившему Добромилову

Суд продлил домашний арест мотоциклисту, насмерть сбившему Добромилову

© РИА Новости / Арина Антонова | Перейти в медиабанкМотоциклист Максим Завирюха, сбивший насмерть фотографа актрису Ксению Добромилову, на заседании Дорогомиловского суда
Мотоциклист Максим Завирюха, сбивший насмерть фотографа актрису Ксению Добромилову, на заседании Дорогомиловского суда - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Арина Антонова
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Мотоциклист Максим Завирюха, сбивший насмерть фотографа актрису Ксению Добромилову, на заседании Дорогомиловского суда
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дорогомиловский суд Москвы на полгода продлил домашний арест Максиму Завирюхе.
  • Максим Завирюха насмерть сбил пешехода на Большой Дорогомиловской улице в Москве, погибшей оказалась актриса и фотограф Ксения Добромилова.
  • Завирюхе предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы на полгода продлил домашний арест мотоциклисту, сбившему насмерть актрису Ксению Добромилову в столице, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Во вторник Дорогомиловский суд приступил к рассмотрению дела Максима Завирюха, сбившего насмерть актрису Ксению Добролюбову весной. В ходе заседания государственное обвинение просило продлить мужчине домашний арест, после чего заседание было отложено.
"Ходатайство государственного обвинителя удовлетворить… меру пресечения в виде домашнего ареста оставить без изменения… продлить срок содержания на шесть месяцев", - огласила решение судья.
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Также в ходе процесса стало известно, что мать погибшей актрисы признали потерпевшей по делу. Следующее заседание назначено на август.
В мае Максим Завирюха насмерть сбил пешехода на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Погибшей оказалась 34-летняя актриса и фотограф Ксения Добромилова. Мужчине было предъявлено обвинение в нарушении ПДД повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 3, статьи 264 УК РФ), он признал вину и был отправлен под домашний арест.
Ксения Добромилова родилась в Москве в 1991 году. Актриса училась в Театральном колледже имени Филатова по специальности "актриса музыкального театра". После учебы она служила в Театре Луны и Московском театре мюзикла. Широкую популярность Добромилова приобрела благодаря главной роли в клипе HammAli & Navai "Девочка война".
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