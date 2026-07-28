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В ДНР семь мирных жителей пострадали из-за атак ВСУ - РИА Новости, 28.07.2026
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В ДНР семь мирных жителей пострадали из-за атак ВСУ

В ДНР семь мирных жителей пострадали из-за атак БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей БатуринВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семь мирных жителей ДНР пострадали из-за атак украинских беспилотников.
  • Повреждены два жилых дома, два объекта гражданской инфраструктуры, рейсовый автобус и два легковых автомобиля в нескольких муниципальных округах ДНР.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Семь мирных жителей ДНР пострадали во вторник из-за атак украинских беспилотников, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Семь мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что в Никитовском районе Горловки при атаке на рейсовый автобус ранения средней степени тяжести получили три женщины и двое мужчин, в городе Кировское Шахтерского муниципального округа при атаке на АЗС ранена женщина 1973 года рождения, пострадал мужчина 1982 года рождения.
"Повреждены два жилых домостроения, два объекта гражданской инфраструктуры, рейсовый автобус, два легковых автомобиля в городских округах Горловка, Торез, Кураховском и Шахтерском муниципальных округах", - добавил Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаКировское (Донецкая область)Денис ПушилинПроисшествия
 
 
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