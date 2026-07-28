В ДНР семь мирных жителей пострадали из-за атак ВСУ

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Семь мирных жителей ДНР пострадали во вторник из-за атак украинских беспилотников, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Повреждены два жилых домостроения, два объекта гражданской инфраструктуры, рейсовый автобус, два легковых автомобиля в городских округах Горловка, Торез, Кураховском и Шахтерском муниципальных округах", - добавил Пушилин.