СК возбудил дело после атаки ВСУ на автобус в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ После атаки ВСУ на автобус в Горловке в ДНР, где пострадали четыре человека, возбуждено дело о теракте.

Атака была совершена представителями украинских вооруженных формирований с помощью беспилотного летательного аппарата 28 июля.

Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на месте происшествия.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на автобус в Горловке в ДНР, где пострадали четыре человека, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ ) по факту атаки ВФУ на пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике", - сказала она.

По данным следствия, 28 июля представители украинских вооруженных формирований атаковали при помощи беспилотного летательного аппарата рейсовый автобус в Никитовском районе Горловки . В результате четыре человека получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

"Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на месте происшествия. Действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка", - добавила Петренко.