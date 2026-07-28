Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после атаки ВСУ на автобус в ДНР - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 28.07.2026
СК возбудил дело после атаки ВСУ на автобус в ДНР

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в Горловке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После атаки ВСУ на автобус в Горловке в ДНР, где пострадали четыре человека, возбуждено дело о теракте.
  • Атака была совершена представителями украинских вооруженных формирований с помощью беспилотного летательного аппарата 28 июля.
  • Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на месте происшествия.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на автобус в Горловке в ДНР, где пострадали четыре человека, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ) по факту атаки ВФУ на пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике", - сказала она.
По данным следствия, 28 июля представители украинских вооруженных формирований атаковали при помощи беспилотного летательного аппарата рейсовый автобус в Никитовском районе Горловки. В результате четыре человека получили ранения, им оказывается медицинская помощь.
"Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на месте происшествия. Действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка", - добавила Петренко.
Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщил, что в результате удара БПЛА по автобусу ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
ФСБ задержала агента СБУ, планировавшего теракт в Белгороде
Вчера, 09:47
 
ПроисшествияГорловкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала