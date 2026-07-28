СК возбудил дело после атаки ВСУ на автобус в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После атаки ВСУ на автобус в Горловке в ДНР, где пострадали четыре человека, возбуждено дело о теракте.
- Атака была совершена представителями украинских вооруженных формирований с помощью беспилотного летательного аппарата 28 июля.
- Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на месте происшествия.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на автобус в Горловке в ДНР, где пострадали четыре человека, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 УК РФ) по факту атаки ВФУ на пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике", - сказала она.
По данным следствия, 28 июля представители украинских вооруженных формирований атаковали при помощи беспилотного летательного аппарата рейсовый автобус в Никитовском районе Горловки. В результате четыре человека получили ранения, им оказывается медицинская помощь.
"Следователи и криминалисты ведут работу по сбору доказательств на месте происшествия. Действиям лиц из числа вооруженных формирований Украины, причастных к этому преступлению, будет дана уголовно-правовая оценка", - добавила Петренко.
Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщил, что в результате удара БПЛА по автобусу ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей.