Константиновка образует муниципальный округ в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Константиновка в будущем образует новый муниципальный округ в ДНР.
- На текущий момент город закреплен за городским округом Горловка.
ДОНЕЦК, 28 июл - РИА Новости. Недавно освобожденная Константиновка в будущем образует новый муниципальный округ в ДНР, рассказал РИА Новости зампред правительства республики Илья Емельянов.
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"В дальнейшем предполагается выделение Константиновки в самостоятельный муниципальный округ", – сказал Емельянов.
Он отметил, что на текущий момент город закреплен за городским округом Горловка.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. До начала активных боевых действий в городе проживало почти 80 тысяч человек. Представляет собой транзитный железнодорожный узел и имеет ряд металлургических, химических, пищевых и других предприятий, среди которых стекольный, чугунолитейный и химические заводы.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину о том, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.