Названы самые прибыльные подработки в сфере искусства в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Дизайн стал самой прибыльной подработкой в сфере искусства и креативных индустрий, с возможным заработком около 65 тысяч рублей в месяц.

Подработка SMM-специалистом занимает второе место по прибыльности с средним заработком 43 246 рублей в месяц, а третье место у фотографов с 34 464 рублей.

Рост откликов на вакансии наблюдается у фотографов (+19% год к году), дизайнеров (+13%) и моделей (+8%), что связано с растущим спросом бизнеса на визуальный контент.

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Самой прибыльной подработкой, которую россияне могут найти в сфере искусства и креативных индустрий, стал дизайн – специалисты могут зарабатывать примерно 65 тысяч рублей в месяц, выяснили для РИА Новости эксперты "Авито Подработки".

"Лидером рейтинга стали дизайнеры - среднее предлагаемое вознаграждение составило 64 476 рублей в месяц. Такой высокий показатель объясняется тем, что дизайнеры закрывают сразу несколько типов задач бизнеса: разработку фирменного стиля, оформление рекламных кампаний и создание цифрового контента для сайтов и приложений", - рассказали эксперты.

На втором месте по прибыльности оказалась подработка SMM-специалистом – в среднем 43 246 рублей в месяц. Тройку лидеров замкнули фотографы со средним заработком в 34 464 рублей.

Также высокие вознаграждения предлагают моделям, которые в среднем за счет подработки могут получать около 30 тысяч рублей в месяц, и аниматорам – 23 тысячи рублей.