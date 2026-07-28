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Названы самые прибыльные подработки в сфере искусства в России - РИА Новости, 28.07.2026
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08:23 28.07.2026
Названы самые прибыльные подработки в сфере искусства в России

РИА Новости: дизайн стал самой прибыльной подработкой в сфере искусства в России

© Shutterstock/FOTODOM / PerfectWaveДевушка работает за компьютером
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / PerfectWave
Девушка работает за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дизайн стал самой прибыльной подработкой в сфере искусства и креативных индустрий, с возможным заработком около 65 тысяч рублей в месяц.
  • Подработка SMM-специалистом занимает второе место по прибыльности с средним заработком 43 246 рублей в месяц, а третье место у фотографов с 34 464 рублей.
  • Рост откликов на вакансии наблюдается у фотографов (+19% год к году), дизайнеров (+13%) и моделей (+8%), что связано с растущим спросом бизнеса на визуальный контент.
МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Самой прибыльной подработкой, которую россияне могут найти в сфере искусства и креативных индустрий, стал дизайн – специалисты могут зарабатывать примерно 65 тысяч рублей в месяц, выяснили для РИА Новости эксперты "Авито Подработки".
"Лидером рейтинга стали дизайнеры - среднее предлагаемое вознаграждение составило 64 476 рублей в месяц. Такой высокий показатель объясняется тем, что дизайнеры закрывают сразу несколько типов задач бизнеса: разработку фирменного стиля, оформление рекламных кампаний и создание цифрового контента для сайтов и приложений", - рассказали эксперты.
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На втором месте по прибыльности оказалась подработка SMM-специалистом – в среднем 43 246 рублей в месяц. Тройку лидеров замкнули фотографы со средним заработком в 34 464 рублей.
Также высокие вознаграждения предлагают моделям, которые в среднем за счет подработки могут получать около 30 тысяч рублей в месяц, и аниматорам – 23 тысячи рублей.
"Креативные подработки становятся привлекательными для исполнителей благодаря сочетанию нескольких факторов: гибкому формату занятости, возможности выбирать проекты и развивать портфолио. Наиболее заметный рост откликов мы наблюдаем на вакансии фотографов (+19% год к году). На втором месте — дизайнеры (+13%), а замыкают тройку модели (+8%). Интерес к этим направлениям поддерживает и растущий спрос бизнеса на визуальный контент — компаниям регулярно требуются материалы для продвижения, рекламы и коммуникации с аудиторией", - прокомментировал старший директор сервиса временной занятости "Авито Подработка" Дмитрий Королев.
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