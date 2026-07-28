Водителей призвали быть внимательными в жару в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Департамент транспорта Москвы предупредил о возвращении жары и призвал водителей быть внимательными на дорогах.

Водителям рекомендуется проветривать салон автомобиля перед поездкой, парковать машину в тени, не оставлять в салоне детей и питомцев, а также избегать хранения емкостей под давлением и легковоспламеняющихся предметов.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Водителям в Москве стоит быть внимательными в жару, проветривать салон перед поездкой, парковать авто в тени, не оставлять в машине детей и питомцев, напоминает столичный департамент транспорта.

"В город вернулась жара. Следите за самочувствием в пути. По прогнозам синоптиков, сегодня потеплеет до плюс 31", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале

В дептрансе призвали водителей проветривать салон авто перед поездкой, не оставлять детей и животных в салоне, не хранить в салоне емкости под давлением и легковоспламеняющиеся предметы, а также по возможности парковаться в тени.