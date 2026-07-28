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Водителей призвали быть внимательными в жару в Москве - РИА Новости, 28.07.2026
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13:52 28.07.2026
Водителей призвали быть внимательными в жару в Москве

Дептранс Москвы призвал водителей быть внимательными в жару

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Департамент транспорта Москвы предупредил о возвращении жары и призвал водителей быть внимательными на дорогах.
  • Водителям рекомендуется проветривать салон автомобиля перед поездкой, парковать машину в тени, не оставлять в салоне детей и питомцев, а также избегать хранения емкостей под давлением и легковоспламеняющихся предметов.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Водителям в Москве стоит быть внимательными в жару, проветривать салон перед поездкой, парковать авто в тени, не оставлять в машине детей и питомцев, напоминает столичный департамент транспорта.
"В город вернулась жара. Следите за самочувствием в пути. По прогнозам синоптиков, сегодня потеплеет до плюс 31", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе призвали водителей проветривать салон авто перед поездкой, не оставлять детей и животных в салоне, не хранить в салоне емкости под давлением и легковоспламеняющиеся предметы, а также по возможности парковаться в тени.
"Будьте особенно внимательны. В жаркую погоду может снижаться концентрация у всех участников дорожного движения. При первых признаках недомогания - прервите поездку и остановитесь в безопасном месте", - подчеркивается в сообщении.
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