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СМИ: демарш США в ООН связан с позицией Франции по правам человека - РИА Новости, 28.07.2026
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15:41 28.07.2026
СМИ: демарш США в ООН связан с позицией Франции по правам человека

Политолог Корнилов: Франция не должна диктовать политику в сфере прав человека

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские дипломаты покинули зал заседания Совбеза ООН в знак несогласия с политикой Парижа в сфере прав человека, поскольку сама Франция нарушает соответствующие нормы, считает политолог Владимир Корнилов.
  • Эксперт считает, что краткосрочный выход делегаций из зала в знак несогласия с голосованием коллег — распространенная практика на заседаниях ООН, и нынешний скандал вряд ли получит продолжение.
  • По словам политолога, развернувшийся обмен резкими заявлениями между Вашингтоном и Парижем подогревается тем, что США проголосовали по вопросу продления полномочий верховного комиссара по правам человека так же, как Россия, Израиль и КНДР.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Американские дипломаты покинули зал заседания Совбеза ООН в знак несогласия с политикой Парижа в сфере прав человека, поскольку сама Франция нарушает соответствующие нормы, считает политолог Владимир Корнилов.
Ранее агентство Associated Press сообщило, что дипломаты США покинули зал заседаний Совета Безопасности ООН во время выступления французской делегации в знак протеста. Согласно данным агентства, причиной стало опубликованное в соцсетях в пятницу сообщение французской миссии в ООН, в котором высказывалась критика в сторону США за их противодействие переизбранию Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на второй срок. Представитель США в ООН Майк Уолтц в ответном сообщении обвинил Францию в потворстве "некоторым из самых худших нарушителей прав человека".
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
Американские дипломаты покинули зал СБ ООН из-за критики со стороны Франции
Вчера, 06:49
"США правы в том, что Франция не должна диктовать другим странам политику в сфере прав человека. Париж - один из главных мировых нарушителей профильных международных норм. Так что не удивительно, что американские дипломаты совершили демарш, покинув зал заседаний Совбеза ООН во время выступления французских коллег", ­- сказал Корнилов газете ВЗГЛЯД.
По словам политолога, развернувшийся обмен резкими заявлениями между Вашингтоном и Парижем подогревается тем, что США проголосовали по вопросу продления полномочий верховного комиссара по правам человека так же, как Россия, Израиль и КНДР.
"Впрочем, солидарность Вашингтона с Москвой и Пхеньяном в данном обсуждении не означает изменения американской внешнеполитической позиции по какому-либо другому вопросу. Это лишь совпадение взглядов в рамках отдельного трека", - отметил Корнилов.
Политолог также отметил, что нынешний скандал вряд ли получит продолжение или повлечет за собой серьезные дипломатические последствия, поскольку краткосрочный выход делегаций из зала в знак несогласия с голосованием коллег из других стран - довольно распространенная практика на заседаниях ООН. По его мнению, гораздо больший резонанс имеют публичные оскорбительные заявления главы Белого дома Дональда Трампа в адрес французского президента Эммануэля Макрона.
Генассамблея ООН ранее поддержала продление полномочий Фолькера Тюрка еще на четыре года. Россия предлагала продлить полномочия Тюрка до 31 декабря 2026 года, синхронизируя его со сроком полномочий действующего генерального секретаря Антониу Гутерреша, но такое предложение не нашло поддержки. Против инициативы РФ проголосовало 71 государство. А 19 стран, включая и США, поддержали инициативу.
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