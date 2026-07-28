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В Самаре мужчина погиб при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 28.07.2026
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22:46 28.07.2026
В Самаре мужчина погиб при пожаре в жилом доме

В Самаре мужчина погиб при пожаре в девятиэтажке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Самаре в девятиэтажном доме по улице Тухачевского, 22 произошел пожар, охвативший два этажа.
  • Пожар был локализован на площади 50 квадратных метров, один человек погиб.
САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. Мужчина погиб в результате возгорания в квартире девятиэтажного дома в Самаре, сообщили в региональном ГУ МЧС, огонь охватил два этажа.
По данным ГУ МЧС, сообщение о пожаре в квартире девятиэтажного жилого дома №22 по улице Тухачевского в Железнодорожном районе Самары поступило в 20.18 мск вторника.
"В 22.06 (21.06 мск – ред.) пожар локализован на площади 50 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек (мужчина, личные данные устанавливаются). Для тушения пожара привлечены 52 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 38 человек и 11 единиц техники", - рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.
В областной прокуратуре уточнили, что пожар вспыхнул в квартире на шестом этаже, пламя перекинулось на седьмой этаж. Причина ЧП пока неизвестна.
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