В Самаре мужчина погиб при пожаре в жилом доме

САРАТОВ, 28 июл - РИА Новости. Мужчина погиб в результате возгорания в квартире девятиэтажного дома в Самаре, сообщили в региональном ГУ МЧС, огонь охватил два этажа.

"В 22.06 (21.06 мск – ред.) пожар локализован на площади 50 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек (мужчина, личные данные устанавливаются). Для тушения пожара привлечены 52 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 38 человек и 11 единиц техники", - рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.