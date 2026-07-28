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В аэропорту Екатеринбурга рассказали о ЧП с инвалидом - РИА Новости, 28.07.2026
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19:03 28.07.2026 (обновлено: 20:25 28.07.2026)
В аэропорту Екатеринбурга рассказали о ЧП с инвалидом

Аэропорт Кольцово: поднимавшемуся на борт ползком пассажиру предлагали помощь

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пассажир с инвалидностью поднимался ползком на трап самолета в Екатеринбурге.
  • В аэропорту Кольцово проводится внутренняя проверка по факту инцидента.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Пассажиру, поднимавшемуся ползком по трапу в самолет в Екатеринбурге, предлагали специальную помощь, но к моменту прибытия агента мужчина уже сам вышел из здания аэровокзала и сел в автобус, сообщили РИА Новости в пресс-службе екатеринбургского аэропорта "Кольцово".
Во вторник Уральская транспортная прокуратура сообщала, что выясняет причины, почему 21-летний пассажир с инвалидностью поднимался ползком на трап самолета в Екатеринбурге. Надзорный орган отмечал, что по данному факту была организована проверка.
"Аэропорт проводит внутреннюю проверку. Предварительно установлено, что при регистрации пассажирам была предложена специальная помощь. Пассажир и его сопровождающий запросили поддержку только на этапе посадки на рейс. К выходу на посадку вместе с перронным автобусом был направлен амбулифт, а агент по обслуживанию маломобильных пассажиров – в зал ожидания вылета", – объяснили в пресс-службе аэропорта "Кольцово".
Там продолжили, что к моменту прибытия агента пассажиры самостоятельно вышли из здания аэровокзала и сели в перронный автобус. "Аэропортом с ответственными службами будет проведен детальный разбор этой ситуации, чтобы избежать повторения подобных случаев", – заключили в пресс-службе.
В свою очередь в авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявшей рейс, пояснили агентству, что доставка на борт маломобильных пассажиров – ответственность аэропортов.
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