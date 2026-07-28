В аэропорту Екатеринбурга рассказали о ЧП с инвалидом

Краткий пересказ от РИА ИИ Пассажир с инвалидностью поднимался ползком на трап самолета в Екатеринбурге.

В аэропорту Кольцово проводится внутренняя проверка по факту инцидента.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл – РИА Новости. Пассажиру, поднимавшемуся ползком по трапу в самолет в Екатеринбурге, предлагали специальную помощь, но к моменту прибытия агента мужчина уже сам вышел из здания аэровокзала и сел в автобус, сообщили РИА Новости в пресс-службе екатеринбургского аэропорта "Кольцово".

Во вторник Уральская транспортная прокуратура сообщала, что выясняет причины, почему 21-летний пассажир с инвалидностью поднимался ползком на трап самолета в Екатеринбурге . Надзорный орган отмечал, что по данному факту была организована проверка.

"Аэропорт проводит внутреннюю проверку. Предварительно установлено, что при регистрации пассажирам была предложена специальная помощь. Пассажир и его сопровождающий запросили поддержку только на этапе посадки на рейс. К выходу на посадку вместе с перронным автобусом был направлен амбулифт, а агент по обслуживанию маломобильных пассажиров – в зал ожидания вылета", – объяснили в пресс-службе аэропорта "Кольцово".

Там продолжили, что к моменту прибытия агента пассажиры самостоятельно вышли из здания аэровокзала и сели в перронный автобус. "Аэропортом с ответственными службами будет проведен детальный разбор этой ситуации, чтобы избежать повторения подобных случаев", – заключили в пресс-службе.