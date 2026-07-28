На острове Кюсю после землетрясения начались проблемы с ж/д транспортом

Краткий пересказ от РИА ИИ На японском острове Кюсю нарушено движение железнодорожного, воздушного и автомобильного транспорта после землетрясения.

Компания JR Kyushu решила не возобновлять движение скоростных поездов «Синкансэн» до конца вторника, а решение о работе линии 29 июля будет принято после проверки безопасности.

Аэропорт Кумамото остается закрытым для проверки взлетно-посадочной полосы, отменены 21 рейс во вторник и три рейса с вылетом в среду.

ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. Движение железнодорожного, воздушного и автомобильного транспорта нарушено на японском острове Кюсю после мощного землетрясения, передает телеканал NHK.

В частности, компания JR Kyushu решила не возобновлять движение скоростных поездов "Синкансэн" до конца вторника. Решение о работе линии 29 июля будет принято после проверки безопасности.

Движение поездов также остановлено по линии Мисуми и отдельных участках линий Кагосима, Нагасаки и Хохи. На линии железной дороги Симабара в префектуре Нагасаки движение также полностью приостановлено, сроки его восстановления неизвестны.

Ограничения введены на скоростных автомагистралях.

Аэропорт Кумамото, расположенный в поселке Масики, где были зафиксированы толчки интенсивностью шесть из семи баллов, остается закрытым для проверки взлетно-посадочной полосы. В результате был отменен 21 рейс. Также отменены три рейса с вылетом в среду.

Днем вторника в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, объявлено предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро. Менее чем через час произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Японское правительство создало оперативный штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра после произошедшего землетрясения. После землетрясения зафиксированы пожары, разрушения домов и дорог. Сбоев в работе расположенных в регионе АЭС не выявлено.

По предварительным данным, в результате мощных землетрясений пострадали более 50 человек.