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На острове Кюсю после землетрясения начались проблемы с ж/д транспортом - РИА Новости, 28.07.2026
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17:08 28.07.2026
На острове Кюсю после землетрясения начались проблемы с ж/д транспортом

На острове Кюсю после землетрясения начались проблемы с ж/д и автотранспортом

© REUTERS / KYODOТорговый центр Aeon, разрушенный в результате землетрясения в префектуре Кумамото
Торговый центр Aeon, разрушенный в результате землетрясения в префектуре Кумамото - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / KYODO
Торговый центр Aeon, разрушенный в результате землетрясения в префектуре Кумамото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На японском острове Кюсю нарушено движение железнодорожного, воздушного и автомобильного транспорта после землетрясения.
  • Компания JR Kyushu решила не возобновлять движение скоростных поездов «Синкансэн» до конца вторника, а решение о работе линии 29 июля будет принято после проверки безопасности.
  • Аэропорт Кумамото остается закрытым для проверки взлетно-посадочной полосы, отменены 21 рейс во вторник и три рейса с вылетом в среду.
ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. Движение железнодорожного, воздушного и автомобильного транспорта нарушено на японском острове Кюсю после мощного землетрясения, передает телеканал NHK.
В частности, компания JR Kyushu решила не возобновлять движение скоростных поездов "Синкансэн" до конца вторника. Решение о работе линии 29 июля будет принято после проверки безопасности.
Движение поездов также остановлено по линии Мисуми и отдельных участках линий Кагосима, Нагасаки и Хохи. На линии железной дороги Симабара в префектуре Нагасаки движение также полностью приостановлено, сроки его восстановления неизвестны.
Ограничения введены на скоростных автомагистралях.
Аэропорт Кумамото, расположенный в поселке Масики, где были зафиксированы толчки интенсивностью шесть из семи баллов, остается закрытым для проверки взлетно-посадочной полосы. В результате был отменен 21 рейс. Также отменены три рейса с вылетом в среду.
Днем вторника в районе префектуры Кумамото на острове Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, объявлено предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро. Менее чем через час произошло землетрясение магнитудой 6,1.
Японское правительство создало оперативный штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра после произошедшего землетрясения. После землетрясения зафиксированы пожары, разрушения домов и дорог. Сбоев в работе расположенных в регионе АЭС не выявлено.
По предварительным данным, в результате мощных землетрясений пострадали более 50 человек.
Кроме этого, вслед за землетрясением в торговом центре в префектуре Кумамото произошел взрыв и обрушение конструкции. Есть данные о заблокированных под завалами, раненых. Не исключаются жертвы. Согласно последним данным, не установлена связь с 20-30 сотрудниками.
Торговый центр Aeon, разрушенный в результате землетрясения в префектуре Кумамото - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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