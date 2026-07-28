Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники создали фейковый Telegram-бот от имени киберполиции России.
- В боте злоумышленники предлагают оформить платную «подписку от киберугроз» либо сообщить 6-значный код для последующего хищения аккаунта в мессенджере.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мошенники создали фейковый Telegram-бот от имени киберполиции России, в котором предлагают оформить платную "подписку от киберугроз", сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники создали фейковый Telegram-бот от имени киберполиции России. Злоумышленники предлагают оформить платную "подписку от киберугроз" либо сообщить 6-значный код для последующего хищения аккаунта в мессенджере. Для убедительности используется официальная символика Киберполиции России", - говорится в сообщении.
Правоохранители предупредили, что подразделения МВД России не предоставляют платных услуг по информированию граждан о киберугрозах, а любые подобные предложения - мошенничество.