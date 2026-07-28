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Мошенники создали фейковый Telegram-бот от имени киберполиции России - РИА Новости, 28.07.2026
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15:49 28.07.2026
Мошенники создали фейковый Telegram-бот от имени киберполиции России

МВД: мошенники создали фейковый Telegram-бот от имени киберполиции

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники создали фейковый Telegram-бот от имени киберполиции России.
  • В боте злоумышленники предлагают оформить платную «подписку от киберугроз» либо сообщить 6-значный код для последующего хищения аккаунта в мессенджере.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мошенники создали фейковый Telegram-бот от имени киберполиции России, в котором предлагают оформить платную "подписку от киберугроз", сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники создали фейковый Telegram-бот от имени киберполиции России. Злоумышленники предлагают оформить платную "подписку от киберугроз" либо сообщить 6-значный код для последующего хищения аккаунта в мессенджере. Для убедительности используется официальная символика Киберполиции России", - говорится в сообщении.
Правоохранители предупредили, что подразделения МВД России не предоставляют платных услуг по информированию граждан о киберугрозах, а любые подобные предложения - мошенничество.
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