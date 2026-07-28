МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Мошенники создали фейковый Telegram-бот от имени киберполиции России, в котором предлагают оформить платную "подписку от киберугроз", сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.