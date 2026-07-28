В Японии более 20 человек пропали без вести после землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 20 человек пропали без вести после обрушения ТЦ Aeon Mall Kumamoto на японском острове Кюсю, передает телеканал NHK.
- Конструкция здания обвалилась после двух землетрясений.
ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. Более 20 человек пропали без вести после обрушения ТЦ Aeon Mall Kumamoto на японском острове Кюсю, передает телеканал NHK.
Конструкция здания обвалилась после двух мощных землетрясений: первое, магнитудой 7,1, произошло в 16:27 по местному времени. Очаг залегал в префектуре Кумамото на глубине около десяти километров. Второе зафиксировали в том же районе в 17:08. Магнитуда составила 6,1. Уже известно более чем о 50 пострадавших.
"Источники в полиции сообщают, что связь с 20-30 сотрудниками потеряна. Полиция и пожарные пытаются подтвердить, не заблокированы ли кто-либо внутри", — говорится в публикации.
По данным NHK, около 18:00 спасатели получили сообщения о том, что в торговом центре раздался звук взрыва и поднялся белый дым. Около 200 человек вывели на парковку. Телеканал FNN передает, что есть жертвы, но их точное число неизвестно.