В Японии более 20 человек пропали без вести после землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 20 человек пропали без вести после обрушения ТЦ Aeon Mall Kumamoto на японском острове Кюсю, передает телеканал NHK.

Конструкция здания обвалилась после двух землетрясений.

ТОКИО, 28 июл — РИА Новости. Более 20 человек пропали без вести после обрушения ТЦ Aeon Mall Kumamoto на японском острове Кюсю, передает телеканал Более 20 человек пропали без вести после обрушения ТЦ Aeon Mall Kumamoto на японском острове Кюсю, передает телеканал NHK

Конструкция здания обвалилась после двух мощных землетрясений: первое, магнитудой 7,1, произошло в 16:27 по местному времени. Очаг залегал в префектуре Кумамото на глубине около десяти километров. Второе зафиксировали в том же районе в 17:08. Магнитуда составила 6,1. Уже известно более чем о 50 пострадавших.

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"Источники в полиции сообщают, что связь с 20-30 сотрудниками потеряна. Полиция и пожарные пытаются подтвердить, не заблокированы ли кто-либо внутри", — говорится в публикации.