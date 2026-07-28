Чернышенко примет участие в церемонии открытия турнира "Игры будущего 2026"

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"Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом в г. Астану Республики Казахстан. Ключевым событием визита станет участие российского вице-премьера в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего 2026", а также посещение площадки соревнований", - говорится в сообщении.