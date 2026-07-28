Чернышенко примет участие в церемонии открытия турнира "Игры будущего 2026"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Чернышенко примет участие в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего 2026" в Астане.
- Соревнования пройдут в Астане с 29 июля по 9 августа, в них примут участие более 800 представителей свыше 50 национальностей.
- "Игры будущего 2026" — это крупнейший международный мультиспортивный турнир в мире фиджитал-спорта.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко примет участие в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего 2026" в Астане и посетит площадку соревнований, сообщили РИА Новости в его аппарате.
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"Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом в г. Астану Республики Казахстан. Ключевым событием визита станет участие российского вице-премьера в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего 2026", а также посещение площадки соревнований", - говорится в сообщении.
В этом году соревнования пройдут в Астане с 29 июля по 9 августа. Ожидается, что в них примут участие свыше 800 участников - представителей более 50 национальностей, объединенных в интернациональные клубы.
В аппарате отметили, что "Игры будущего 2026" (The Games of the Future 2026) – это крупнейший международный мультиспортивный турнир в мире фиджитал-спорта, объединяющий цифровые и физические активности в единую соревновательную экосистему.
Первые "Игры будущего" проводились в Казани в феврале-марте 2024 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Вице-премьер возглавлял оргкомитет по их подготовке и проведению. В 2025 году турнир состоялся в Абу-Даби.