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Чернышенко примет участие в церемонии открытия турнира "Игры будущего 2026" - РИА Новости, 28.07.2026
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23:53 28.07.2026
Чернышенко примет участие в церемонии открытия турнира "Игры будущего 2026"

РИА Новости: Чернышенко примет участие в открытии "Игр будущего 2026" в Астане

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Чернышенко примет участие в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего 2026" в Астане.
  • Соревнования пройдут в Астане с 29 июля по 9 августа, в них примут участие более 800 представителей свыше 50 национальностей.
  • "Игры будущего 2026" — это крупнейший международный мультиспортивный турнир в мире фиджитал-спорта.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко примет участие в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего 2026" в Астане и посетит площадку соревнований, сообщили РИА Новости в его аппарате.
«
"Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом в г. Астану Республики Казахстан. Ключевым событием визита станет участие российского вице-премьера в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего 2026", а также посещение площадки соревнований", - говорится в сообщении.
В этом году соревнования пройдут в Астане с 29 июля по 9 августа. Ожидается, что в них примут участие свыше 800 участников - представителей более 50 национальностей, объединенных в интернациональные клубы.
В аппарате отметили, что "Игры будущего 2026" (The Games of the Future 2026) – это крупнейший международный мультиспортивный турнир в мире фиджитал-спорта, объединяющий цифровые и физические активности в единую соревновательную экосистему.
Первые "Игры будущего" проводились в Казани в феврале-марте 2024 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Вице-премьер возглавлял оргкомитет по их подготовке и проведению. В 2025 году турнир состоялся в Абу-Даби.
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