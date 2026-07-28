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Мерц потребовал сократить бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро - РИА Новости, 28.07.2026
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16:21 28.07.2026
Мерц потребовал сократить бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро

Мерц выступил против увеличения долгосрочного бюджета Евросоюза

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против увеличения долгосрочного бюджета Евросоюза.
  • Германия требует сократить общеевропейский бюджет на 2028–2034 годы на 400 миллиардов евро.
  • Мерц подчеркнул необходимость глубоких реформ в Брюсселе и проекта бюджета с сокращениями во всех сферах.
БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против увеличения долгосрочного бюджета Евросоюза и потребовал сократить его на сотни миллиардов евро.
Агентство Рейтер сообщило ранее со ссылкой на источники, что Германия требует сократить на 400 миллиардов евро общеевропейский бюджет на 2028-2034 годы.
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"От имени Германии хочу сказать: мы не согласны с текущими предложениями Европейской комиссии. Столь значительное и масштабное увеличение европейского бюджета для нас непосильно", - заявил Мерц на пресс-конференции в Дублине по итогам встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
Говоря о формировании общеевропейского бюджета, Мерц указал на его "несбалансированные цифры".
"В настоящее время во всех странах Европейского союза на национальном уровне мы прилагаем максимальные усилия по консолидации бюджета. В таких условиях мы просто не можем позволить себе непомерного роста расходов в Европейском союзе", - сказал Мерц.
Он подчеркнул, что на фоне жесткой экономии внутри самих государств объединения Брюссель обязан пойти на глубокие реформы.
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"Поэтому нам нужен проект бюджета с сокращениями во всех сферах, причем в общей сложности на несколько сотен миллиардов евро. Эти сокращения обязательны, независимо от того, насколько мы продвинемся в вопросе получения собственных ресурсов ЕС", - сказал Мерц.
Предложенный Еврокомиссией проект бюджета уже столкнулся с сопротивлением сразу двух лагерей стран ЕС. Государства-доноры считают его чрезмерно дорогим и выступают против увеличения национальных взносов, тогда как ряд стран-получателей возражает против новых условий выделения средств. По оценкам европейских дипломатов и чиновников, в нынешнем виде проект практически не имеет шансов на единогласное одобрение, а для части стран-доноров сохранение действующей финансовой рамки выглядит более предпочтительным вариантом.
Одним из спорных элементов проекта также стала идея сделать выделение значительной части средств зависимым от выполнения странами согласованных с Брюсселем реформ на фоне перетягивания Еврокомиссией на себя все больших полномочий и попыток навязывать странам сообщества непопулярных решений и проектов.
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