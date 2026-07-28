Мерц потребовал сократить бюджет Евросоюза на сотни миллиардов евро

Краткий пересказ от РИА ИИ Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против увеличения долгосрочного бюджета Евросоюза.

Германия требует сократить общеевропейский бюджет на 2028–2034 годы на 400 миллиардов евро.

Мерц подчеркнул необходимость глубоких реформ в Брюсселе и проекта бюджета с сокращениями во всех сферах.

БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против увеличения долгосрочного бюджета Евросоюза и потребовал сократить его на сотни миллиардов евро.

Агентство Рейтер сообщило ранее со ссылкой на источники, что Германия требует сократить на 400 миллиардов евро общеевропейский бюджет на 2028-2034 годы.

"От имени Германии хочу сказать: мы не согласны с текущими предложениями Европейской комиссии. Столь значительное и масштабное увеличение европейского бюджета для нас непосильно", - заявил Мерц на пресс-конференции в Дублине по итогам встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Трансляцию вел телеканал Phoenix.

Говоря о формировании общеевропейского бюджета, Мерц указал на его "несбалансированные цифры".

"В настоящее время во всех странах Европейского союза на национальном уровне мы прилагаем максимальные усилия по консолидации бюджета. В таких условиях мы просто не можем позволить себе непомерного роста расходов в Европейском союзе", - сказал Мерц.

Он подчеркнул, что на фоне жесткой экономии внутри самих государств объединения Брюссель обязан пойти на глубокие реформы.

"Поэтому нам нужен проект бюджета с сокращениями во всех сферах, причем в общей сложности на несколько сотен миллиардов евро. Эти сокращения обязательны, независимо от того, насколько мы продвинемся в вопросе получения собственных ресурсов ЕС", - сказал Мерц.

Предложенный Еврокомиссией проект бюджета уже столкнулся с сопротивлением сразу двух лагерей стран ЕС. Государства-доноры считают его чрезмерно дорогим и выступают против увеличения национальных взносов, тогда как ряд стран-получателей возражает против новых условий выделения средств. По оценкам европейских дипломатов и чиновников, в нынешнем виде проект практически не имеет шансов на единогласное одобрение, а для части стран-доноров сохранение действующей финансовой рамки выглядит более предпочтительным вариантом.