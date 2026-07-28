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Немецкий депутат назвал блок Мерца "партией Украины" - РИА Новости, 28.07.2026
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15:24 28.07.2026
Немецкий депутат назвал блок Мерца "партией Украины"

Депутат бундестага Фронмайер назвал блок ХДС/ХСС партией Украины

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Маркус Фронмайер из "Альтернативы для Германии" раскритиковал поддержку Киева со стороны правящего блока ХДС/ХСС.
  • Фронмайер назвал ХДС/ХСС "партией Украины" в ответ на призыв Маркуса Зедера отказаться от контактов с АдГ.
  • Правительство ФРГ заложило в федеральный бюджет на 2026 год рекордные 11,5 миллиарда евро на закупку вооружения для ВСУ.
БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер подверг критике поддержку Киева со стороны правящего в Германии блока ХДС/ХСС во главе с канцлером Фридрихом Мерцем, назвав его "партией Украины".
Немецкий парламентарий отреагировал таким образом на слова премьер-министра Баварии и лидера партии ХСС Маркуса Зедера, который ранее призвал отказаться от любых контактов с АдГ под предлогом того, что правые якобы не представляют интересы Германии.
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"Смелое утверждение для человека, чья партия раздает деньги немцев Украине, пока сами немцы нищают. В то время как Союз (ХДС/ХСС - ред.) является партией Украины, мы, АдГ — партия Германии", - написал Фронмайер в своем аккаунте в соцсети Х.
Немецкий новостной портал T-Online сообщал, что правительство ФРГ заложило в федеральный бюджет на 2026 год рекордные 11,5 миллиарда евро, которые пойдут на закупку артиллерии, беспилотников, бронетехники и иного вооружения для ВСУ. В министерстве обороны Германии признали, что эта сумма стала максимальной с момента начала конфликта на Украине в 2022 году.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Германия превратилась в главного спонсора войны на Украине, а также занимает лидирующие позиции в милитаризации страны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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