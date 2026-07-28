Краткий пересказ от РИА ИИ Маркус Фронмайер из "Альтернативы для Германии" раскритиковал поддержку Киева со стороны правящего блока ХДС/ХСС.

Фронмайер назвал ХДС/ХСС "партией Украины" в ответ на призыв Маркуса Зедера отказаться от контактов с АдГ.

Правительство ФРГ заложило в федеральный бюджет на 2026 год рекордные 11,5 миллиарда евро на закупку вооружения для ВСУ.

БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер подверг критике поддержку Киева со стороны правящего в Германии блока ХДС/ХСС во главе с канцлером Фридрихом Мерцем, назвав его "партией Украины".

Немецкий парламентарий отреагировал таким образом на слова премьер-министра Баварии и лидера партии ХСС Маркуса Зедера, который ранее призвал отказаться от любых контактов с АдГ под предлогом того, что правые якобы не представляют интересы Германии.

"Смелое утверждение для человека, чья партия раздает деньги немцев Украине, пока сами немцы нищают. В то время как Союз (ХДС/ХСС - ред.) является партией Украины, мы, АдГ — партия Германии", - написал Фронмайер в своем аккаунте в соцсети Х

Немецкий новостной портал T-Online сообщал, что правительство ФРГ заложило в федеральный бюджет на 2026 год рекордные 11,5 миллиарда евро, которые пойдут на закупку артиллерии, беспилотников, бронетехники и иного вооружения для ВСУ. В министерстве обороны Германии признали, что эта сумма стала максимальной с момента начала конфликта на Украине в 2022 году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Германия превратилась в главного спонсора войны на Украине, а также занимает лидирующие позиции в милитаризации страны.