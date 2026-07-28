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В Британии призвали адаптировать сельское хозяйство к экстремальной жаре - РИА Новости, 28.07.2026
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07:07 28.07.2026
В Британии призвали адаптировать сельское хозяйство к экстремальной жаре

Метеоролог Паркер: Британии придется адаптироваться к аномальной жаре

© AP Photo / Kin CheungЖара в Лондоне
Жара в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Жара в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор метеорологии Лидсского университета Дуглас Паркер заявил, что Великобритании необходимо адаптировать дома, инфраструктуру и сельское хозяйство к аномальной жаре.
  • В конце июня температура воздуха на юго-востоке Великобритании достигла 37,3 градуса по Цельсию, установив исторический рекорд для этого месяца.
  • Паркер подчеркнул, что летняя жара в 40 градусов по Цельсию может стать нормой для Великобритании уже через 25 лет на фоне изменения климата.
ЛОНДОН, 28 июл - РИА Новости. Великобритании придется адаптировать дома, инфраструктуру и сельское хозяйство к потеплению климата и все более частой аномальной жаре на фоне сокращения урожаев, заявил РИА Новости профессор метеорологии Лидсского университета Дуглас Паркер.
В конце июня температура воздуха на юго-востоке Великобритании достигла 37,3 градуса по Цельсию, поставив исторический рекорд для этого месяца. До этого рекорд обновлялся несколько раз в течение недели, побив значение 1976 года. Июнь 2026 года также стал самым жарким в истории. До этого температурный рекорд был поставлен в мае.
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"Как следует из свежей оценки рисков изменения климата в Великобритании, нам необходимо подготовить наши дома, школы, больницы, дома престарелых и другую инфраструктуру и фермерские хозяйства к жаре, которая раньше была исключением, а теперь станет обычным явлением", - сказал Паркер.
Он напомнил о засухе 1976 года, которая надолго отложилась в общественном сознании. Тогда в течение 15 дней температура была выше 32 градусов. Сегодня температура за подобный период жары достигнет уже 35 градусов, подчеркнул эксперт.
"Всего через 30 лет температура будет как минимум в течение 9 дней превышать 40 градусов, а в некоторых случаях может достигать 45 градусов и более", - добавил Паркер.
Он подчеркнул, что летняя жара в 40 градусов по Цельсию может стать нормой для Великобритании уже через 25 лет на фоне изменения климата.
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Европа переживает одну из самых интенсивных волн жары последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. В конце июня глава французского минсельхоза Анни Женевар заявила, что аномальная жара нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству в стране. Франция является одним из крупнейших производителей зерновых в ЕС, в том числе кукурузы.
Ранее в июле британское аналитическое объединение Energy and Climate Intelligence Unit со ссылкой на прогноз Европейской ассоциации торговли зерновыми Coceral сообщило, что июньская жара в Европе привела к снижению прогнозов производства зерновых в Евросоюзе и Великобритании почти на 9 миллионов тонн.
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