В Британии призвали адаптировать сельское хозяйство к экстремальной жаре

Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор метеорологии Лидсского университета Дуглас Паркер заявил, что Великобритании необходимо адаптировать дома, инфраструктуру и сельское хозяйство к аномальной жаре.

В конце июня температура воздуха на юго-востоке Великобритании достигла 37,3 градуса по Цельсию, установив исторический рекорд для этого месяца.

Паркер подчеркнул, что летняя жара в 40 градусов по Цельсию может стать нормой для Великобритании уже через 25 лет на фоне изменения климата.

ЛОНДОН, 28 июл - РИА Новости. Великобритании придется адаптировать дома, инфраструктуру и сельское хозяйство к потеплению климата и все более частой аномальной жаре на фоне сокращения урожаев, заявил РИА Новости профессор метеорологии Лидсского университета Дуглас Паркер.

В конце июня температура воздуха на юго-востоке Великобритании достигла 37,3 градуса по Цельсию, поставив исторический рекорд для этого месяца. До этого рекорд обновлялся несколько раз в течение недели, побив значение 1976 года. Июнь 2026 года также стал самым жарким в истории. До этого температурный рекорд был поставлен в мае.

"Как следует из свежей оценки рисков изменения климата в Великобритании, нам необходимо подготовить наши дома, школы, больницы, дома престарелых и другую инфраструктуру и фермерские хозяйства к жаре, которая раньше была исключением, а теперь станет обычным явлением", - сказал Паркер.

Он напомнил о засухе 1976 года, которая надолго отложилась в общественном сознании. Тогда в течение 15 дней температура была выше 32 градусов. Сегодня температура за подобный период жары достигнет уже 35 градусов, подчеркнул эксперт.

"Всего через 30 лет температура будет как минимум в течение 9 дней превышать 40 градусов, а в некоторых случаях может достигать 45 градусов и более", - добавил Паркер.

Он подчеркнул, что летняя жара в 40 градусов по Цельсию может стать нормой для Великобритании уже через 25 лет на фоне изменения климата.

Европа переживает одну из самых интенсивных волн жары последних лет, наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. В конце июня глава французского минсельхоза Анни Женевар заявила, что аномальная жара нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству в стране. Франция является одним из крупнейших производителей зерновых в ЕС, в том числе кукурузы.