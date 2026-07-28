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В Британии сократилось число миллионеров, выяснили исследователи - РИА Новости, 28.07.2026
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04:53 28.07.2026 (обновлено: 09:19 28.07.2026)
В Британии сократилось число миллионеров, выяснили исследователи

Институт Адама Смита: число миллионеров в Британии упало до минимума с 2008 года

© AP Photo / Alberto PezzaliПарламентская площадь в Лондоне
Парламентская площадь в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Alberto Pezzali
Парламентская площадь в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число фунтовых миллионеров в Великобритании упало до рекордно низкого значения со времен мирового финансового кризиса 2008 года.
  • Сейчас в Британии насчитывается порядка 442 тысяч фунтовых миллионеров — на 7% меньше, чем в 2024 году.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Число фунтовых миллионеров в Великобритании упало до рекордно низкого значения со времен мирового финансового кризиса 2008 года, следует из результатов исследования британского института Адама Смита.
Великобритании сейчас меньше миллионеров, чем когда-либо со времен мирового финансового кризиса (2008 года - ред.)", - говорится в исследовании.
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Согласно данным исследования, в Британии насчитывается порядка 442 тысяч фунтовых миллионеров - на 7% меньше, чем в 2024 году.
Исследователи объясняют эту ситуацию повышением процентных ставок, отсутствием уверенности в британской экономике, низкой нормой сбережений и растущим нежеланием состоятельных лиц жить или переезжать жить в Британию.
Двадцатого июля состоялась передача власти новому лидеру лейбористов Энди Бернему от уходящего премьер-министра Кира Стармера. Лидер партии Reform UK Найджел Фараж призвал к проведению выборов в парламент на фоне заявления Бернема о намерении осуществить "самые большие изменения" за последние 40 лет в политике и экономике страны.
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