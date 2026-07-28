В Британии сократилось число миллионеров, выяснили исследователи

Краткий пересказ от РИА ИИ Число фунтовых миллионеров в Великобритании упало до рекордно низкого значения со времен мирового финансового кризиса 2008 года.

Сейчас в Британии насчитывается порядка 442 тысяч фунтовых миллионеров — на 7% меньше, чем в 2024 году.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Число фунтовых миллионеров в Великобритании упало до рекордно низкого значения со времен мирового финансового кризиса 2008 года, следует из результатов исследования британского института Адама Смита.

"В Великобритании сейчас меньше миллионеров, чем когда-либо со времен мирового финансового кризиса (2008 года - ред.)", - говорится в исследовании.

Согласно данным исследования, в Британии насчитывается порядка 442 тысяч фунтовых миллионеров - на 7% меньше, чем в 2024 году.

Исследователи объясняют эту ситуацию повышением процентных ставок, отсутствием уверенности в британской экономике, низкой нормой сбережений и растущим нежеланием состоятельных лиц жить или переезжать жить в Британию.