В Британии сократилось число миллионеров, выяснили исследователи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число фунтовых миллионеров в Великобритании упало до рекордно низкого значения со времен мирового финансового кризиса 2008 года.
- Сейчас в Британии насчитывается порядка 442 тысяч фунтовых миллионеров — на 7% меньше, чем в 2024 году.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Число фунтовых миллионеров в Великобритании упало до рекордно низкого значения со времен мирового финансового кризиса 2008 года, следует из результатов исследования британского института Адама Смита.
"В Великобритании сейчас меньше миллионеров, чем когда-либо со времен мирового финансового кризиса (2008 года - ред.)", - говорится в исследовании.
Согласно данным исследования, в Британии насчитывается порядка 442 тысяч фунтовых миллионеров - на 7% меньше, чем в 2024 году.
Исследователи объясняют эту ситуацию повышением процентных ставок, отсутствием уверенности в британской экономике, низкой нормой сбережений и растущим нежеланием состоятельных лиц жить или переезжать жить в Британию.
Двадцатого июля состоялась передача власти новому лидеру лейбористов Энди Бернему от уходящего премьер-министра Кира Стармера. Лидер партии Reform UK Найджел Фараж призвал к проведению выборов в парламент на фоне заявления Бернема о намерении осуществить "самые большие изменения" за последние 40 лет в политике и экономике страны.
В США обсуждают повышение налоговой ставки для долларовых миллионеров
4 апреля 2025, 07:04