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СМИ: в Британии отказали в убежище женщине, цитируя выдуманный ИИ документ - РИА Новости, 28.07.2026
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20:37 28.07.2026
СМИ: в Британии отказали в убежище женщине, цитируя выдуманный ИИ документ

Guardian: в Британии отказали в убежище женщине, цитируя выдуманный ИИ документ

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британские власти отказали женщине и ребенку из Марокко в убежище, сославшись на некий документ под названием «Информационная записка о страновой политике» (CPIN).
  • Вышестоящий суд установил, что документа под названием «Информационная записка о страновой политике» (CPIN) не существует.
  • Журналисты Guardian обратились в министерство иностранных дел, где им не смогли предоставить документ, который цитировался в первом решении.
ЛОНДОН, 28 июл – РИА Новости. Британские власти отказали женщине и ребенку из Марокко в убежище на основании документа, который выдумал искусственный интеллект, сообщает издание Guardian.
"Министерство внутренних дел отказало ей, сославшись на доказательства из якобы независимого и авторитетного документа… Однако документ найти не удалось", - говорится в статье.
Как пишет газета, женщину из Марокко насильно выдали замуж в несовершеннолетнем возрасте за ранее судимого человека, в браке ее подвергали насилию, в том числе сексуальному. Она вместе с ребенком бежала в Великобританию и запросила в стране убежище, однако суд отказал ей, ссылаясь на некий документ под названием "Информационная записка о страновой политике" (CPIN), который якобы подтверждал, что она будет в безопасности в Марокко.
После этого женщина подала апелляцию в вышестоящий суд, в заключении которого говорилось, что по всей видимости, такого документа никогда не существовало, пишет издание.
"Никакого подобного документа в открытом доступе обнаружено не было, и, кроме того, группа по вопросам политики стран и информации, входящая в состав министерства внутренних дел, не смогла подтвердить его существование", - приводит газета отрывок из заявления судьи, рассматривавшего апелляцию.
Судья добавил, что первое заключение носит признаки использования искусственного интеллекта.
Журналисты Guardian обратились в министерство иностранных дел, где им так и не смогли предоставить документ, который цитировался в первом решении. Рассмотрение дела женщины, подавшей прошение об убежище, продолжается, заключает издание.
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