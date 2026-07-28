СМИ: в Британии отказали в убежище женщине, цитируя выдуманный ИИ документ

Краткий пересказ от РИА ИИ Британские власти отказали женщине и ребенку из Марокко в убежище, сославшись на некий документ под названием «Информационная записка о страновой политике» (CPIN).

Вышестоящий суд установил, что документа под названием «Информационная записка о страновой политике» (CPIN) не существует.

Журналисты Guardian обратились в министерство иностранных дел, где им не смогли предоставить документ, который цитировался в первом решении.

ЛОНДОН, 28 июл – РИА Новости. Британские власти отказали женщине и ребенку из Марокко в убежище на основании документа, который выдумал искусственный интеллект, сообщает издание Британские власти отказали женщине и ребенку из Марокко в убежище на основании документа, который выдумал искусственный интеллект, сообщает издание Guardian.

"Министерство внутренних дел отказало ей, сославшись на доказательства из якобы независимого и авторитетного документа… Однако документ найти не удалось", - говорится в статье.

Как пишет газета, женщину из Марокко насильно выдали замуж в несовершеннолетнем возрасте за ранее судимого человека, в браке ее подвергали насилию, в том числе сексуальному. Она вместе с ребенком бежала в Великобританию и запросила в стране убежище, однако суд отказал ей, ссылаясь на некий документ под названием "Информационная записка о страновой политике" (CPIN), который якобы подтверждал, что она будет в безопасности в Марокко.

После этого женщина подала апелляцию в вышестоящий суд, в заключении которого говорилось, что по всей видимости, такого документа никогда не существовало, пишет издание.

"Никакого подобного документа в открытом доступе обнаружено не было, и, кроме того, группа по вопросам политики стран и информации, входящая в состав министерства внутренних дел, не смогла подтвердить его существование", - приводит газета отрывок из заявления судьи, рассматривавшего апелляцию.

Судья добавил, что первое заключение носит признаки использования искусственного интеллекта.