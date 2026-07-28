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БПЛА НАТО начал разведку над нейтральными водами Черного моря - РИА Новости, 28.07.2026
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23:20 28.07.2026
БПЛА НАТО начал разведку над нейтральными водами Черного моря

БПЛА НАТО с позывным MAGMA10 ведет разведку над Черным морем

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЧерное море на закате
Черное море на закате - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 ведет разведку над нейтральными водами Черного моря.
  • Дрон включил транспондер над водой около 21:55 мск и в настоящий момент летит на восток параллельно Крыму.
БРЮССЕЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Принадлежащий НАТО беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 ведет разведку над нейтральными водами Черного моря, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Дрон включил транспондер, уже находясь над водой, около 21.55 мск. В настоящий момент он летит на восток параллельно Крыму.
Ранее этот БПЛА потерял связь после работы над Черным морем. Тогда подал сигнал 7600, обозначавший сбой в системе связи.
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