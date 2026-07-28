БПЛА НАТО начал разведку над нейтральными водами Черного моря

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 ведет разведку над нейтральными водами Черного моря.
- Дрон включил транспондер над водой около 21:55 мск и в настоящий момент летит на восток параллельно Крыму.
БРЮССЕЛЬ, 28 июл - РИА Новости. Принадлежащий НАТО беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 ведет разведку над нейтральными водами Черного моря, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Дрон включил транспондер, уже находясь над водой, около 21.55 мск. В настоящий момент он летит на восток параллельно Крыму.
Ранее этот БПЛА потерял связь после работы над Черным морем. Тогда подал сигнал 7600, обозначавший сбой в системе связи.