Медведев рассказал о темпах комплектации войск БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев сообщил о хороших темпах комплектования российских войск беспилотных систем.
- Сообщение было сделано на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил о хороших темпах комплектования российских войск беспилотных систем.
"Набраны хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем", - сообщил Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.
Видео опубликовано в Telegram-канале зампреда Совбеза.
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