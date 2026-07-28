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Медведев рассказал о темпах комплектации войск БПЛА - РИА Новости, 28.07.2026
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21:55 28.07.2026 (обновлено: 22:02 28.07.2026)
Медведев рассказал о темпах комплектации войск БПЛА

Медведев рассказал о хороших темпах комплектации войск БПЛА

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев сообщил о хороших темпах комплектования российских войск беспилотных систем.
  • Сообщение было сделано на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил о хороших темпах комплектования российских войск беспилотных систем.
"Набраны хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем", - сообщил Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.
Видео опубликовано в Telegram-канале зампреда Совбеза.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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