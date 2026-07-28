Израильские беспилотники нанесли три удара по поселению на юге Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ Израильские беспилотники нанесли три удара по району Эль-Филлят в населенном пункте Набатия-эль-Фаука на юге Ливана.

Один из ударов пришелся на квартиру в жилом доме.

БЕЙРУТ, 28 июл — РИА Новости. Израильские беспилотники нанесли три удара по району Эль-Филлят в населенном пункте Набатия-эль-Фаука на юге Ливана, один из них пришелся по жилому зданию, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.

"Утром беспилотник нанес два последовательных удара по кварталу Эль-Филлят", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, позже еще один израильский беспилотник нанес удар по квартире в жилом доме в том же районе.

Источник добавил, что утром во вторник в городе Тир были слышны взрывы, предположительно, от подрывов израильскими военными объектов гражданской инфраструктуры посредством детонации в населенных пунктах Мадждаль-Зун, Эль-Мансури и Бинт-Джбейль, которые частично находятся под оккупацией Израиля

Несмотря на достигнутое в Вашингтоне 26 июня рамочное соглашение, которым предусмотрены прекращение огня и вывод израильских сил с территории Ливана, поселения на юге страны продолжают подвергаться регулярным обстрелам артиллерии и авиации. Израильская армия наносит удары по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры.