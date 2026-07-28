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Израильские беспилотники нанесли три удара по поселению на юге Ливана - РИА Новости, 28.07.2026
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13:07 28.07.2026
Израильские беспилотники нанесли три удара по поселению на юге Ливана

Израильские беспилотники нанесли три удара по Набатии-эль-Фаукан на юге Ливана

© Фото : Israel Defense Forces/ Zev MarmorsteinИзраильские военные запускают беспилотник
Израильские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Israel Defense Forces/ Zev Marmorstein
Израильские военные запускают беспилотник . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильские беспилотники нанесли три удара по району Эль-Филлят в населенном пункте Набатия-эль-Фаука на юге Ливана.
  • Один из ударов пришелся на квартиру в жилом доме.
БЕЙРУТ, 28 июл — РИА Новости. Израильские беспилотники нанесли три удара по району Эль-Филлят в населенном пункте Набатия-эль-Фаука на юге Ливана, один из них пришелся по жилому зданию, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Утром беспилотник нанес два последовательных удара по кварталу Эль-Филлят", — рассказал собеседник агентства.
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По словам источника, позже еще один израильский беспилотник нанес удар по квартире в жилом доме в том же районе.
Источник добавил, что утром во вторник в городе Тир были слышны взрывы, предположительно, от подрывов израильскими военными объектов гражданской инфраструктуры посредством детонации в населенных пунктах Мадждаль-Зун, Эль-Мансури и Бинт-Джбейль, которые частично находятся под оккупацией Израиля.
Несмотря на достигнутое в Вашингтоне 26 июня рамочное соглашение, которым предусмотрены прекращение огня и вывод израильских сил с территории Ливана, поселения на юге страны продолжают подвергаться регулярным обстрелам артиллерии и авиации. Израильская армия наносит удары по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры.
Израильские военные заявляют, что удары наносятся по целям, связанным с движением "Хезболлах", в рамках защиты севера Израиля от потенциальной угрозы со стороны шиитского сопротивления.
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