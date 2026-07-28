Над Брянской областью уничтожили 135 украинских БПЛА за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За сутки над Брянской областью уничтожено 135 украинских БПЛА.
- В уничтожении беспилотников принимали участие подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск» и Брянского линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделения регионального управления Росгвардии.
БРЯНСК, 28 июл - РИА Новости. Уничтожено 135 украинских БПЛА за сутки над Брянской областью, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожено 135 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал врио губернатора в своем Telegram-канале.
По словам Ковальчука, беспилотники уничтожались подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск" и Брянского линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделениями регионального управления Росгвардии.
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22 июня 2022, 17:18