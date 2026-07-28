В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев объявил об опасности атаки БПЛА.
- Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие.
ТУЛА, 28 июл – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие", - написал Миляев в своем аккаунте на платформе "Макс".
Ранее угрозу удара вражеских беспилотников объявляли в регионе в понедельник в 13.18 мск, она действовала 17 часов. По данным губернатора, за это время были уничтожены 15 БПЛА.