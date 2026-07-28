В Ивановской области объявили угрозу атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ивановской области объявлена угроза атаки БПЛА.
- МЧС призвало жителей региона сохранять спокойствие и искать укрытие при появлении летательного аппарата.
БРЯНСК, 28 июл – РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Ивановской области, сообщает региональное МЧС.
"Угроза атаки беспилотного воздушного судна в Ивановской области!" - говорится в предупреждении ведомства на платформе "Макс".
МЧС призвало жителей региона сохранять спокойствие, а при появлении летательного аппарата найти безопасное укрытие.
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