Краткий пересказ от РИА ИИ Российские расчеты ударных БПЛА за ночь уничтожили 11 огневых групп и четыре пункта управления БПЛА ВСУ.

Также были уничтожены две боевые бронированные машины и три автомобиля высокой проходимости ВСУ.

Цели были обнаружены операторами войск беспилотных систем группировки войск «Север» и уничтожены в Харьковской и Сумской областях.

КУРСК, 28 июл - РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА за ночь уничтожили 11 огневых групп и четыре пункта управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, две боевые бронированные машины и три автомобиля высокой проходимости в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".

"В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях", - сообщили агентству в группировке войск "Север".

Уточняется, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи, после чего командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА.