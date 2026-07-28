Ударные БПЛА "Севера" уничтожили 11 огневых групп и два броневика ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские расчеты ударных БПЛА за ночь уничтожили 11 огневых групп и четыре пункта управления БПЛА ВСУ.
- Также были уничтожены две боевые бронированные машины и три автомобиля высокой проходимости ВСУ.
- Цели были обнаружены операторами войск беспилотных систем группировки войск «Север» и уничтожены в Харьковской и Сумской областях.
КУРСК, 28 июл - РИА Новости. Российские расчеты ударных БПЛА за ночь уничтожили 11 огневых групп и четыре пункта управления беспилотных летательных аппаратов ВСУ, две боевые бронированные машины и три автомобиля высокой проходимости в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск "Север" было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях", - сообщили агентству в группировке войск "Север".
Уточняется, что координаты целей были переданы на командные пункты по штатным средствам связи, после чего командирами было принято решение об уничтожении целей ударными БПЛА.
"В результате боевой работы расчетов FPV-дронов были уничтожены: 11 огневых групп, четыре пункта управления БПЛА, два опорных пункта, 120-миллиметровый миномет, две боевые бронированные машины и три автомобиля высокой проходимости ВСУ", - говорится в сообщении.
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