Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко перешел на сторону России и получил статус беженца.
- Липко обратился за помощью к финской активистке Салли Райски и проекту «Украина пропадает без вести», после чего российская военная контрразведка провела спецоперацию по выводу его на территорию РФ.
- По словам Липко, он никогда не вставлял заряженный магазин в автомат, за исключением стрельб на полигоне.
КУРСК, 28 июл - РИА Новости. Бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко рассказал РИА Новости, что перешел на сторону России и получил статус беженца, поскольку проявил инициативу и обратился первым, ни разу не сделав ни единого выстрела.
Липко - уроженец Одессы, возглавлял одно из коммунальных предприятий города. После насильственной мобилизации в ВСУ решил перейти на сторону России. Он обратился за помощью к финской активистке Салли Райски и проекту "Украина пропадает без вести". Российская военная контрразведка провела спецоперацию по выводу Владимира Липко на территорию РФ, где он получил статус беженца, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
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"Нет ни одного документа, где указывалось бы, что я военнопленный - я проявил инициативу, я написал первым, обратился первым", - рассказал Липко.
По его словам, он никогда не вставлял заряженный магазин в автомат, за исключением стрельб на полигоне. Боеприпасы всегда хранились отдельно.
"Я всегда считал Россию старшим братом, поэтому у меня всегда к России было, скажем так, уважительное отношение. Тем более когда на Донбассе начались тоже движения эти в 2014 году, то, негласно про себя (говорил - ред.) спасибо, старший брат ребятам помогает. Ребята идут за правое дело", - добавил Липко.