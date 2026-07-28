Экс-военный ВСУ перешел на сторону России и получил статус беженца

КУРСК, 28 июл - РИА Новости. Бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко рассказал РИА Новости, что перешел на сторону России и получил статус беженца, поскольку проявил инициативу и обратился первым, ни разу не сделав ни единого выстрела.

"Нет ни одного документа, где указывалось бы, что я военнопленный - я проявил инициативу, я написал первым, обратился первым", - рассказал Липко.

По его словам, он никогда не вставлял заряженный магазин в автомат, за исключением стрельб на полигоне. Боеприпасы всегда хранились отдельно.

"Я всегда считал Россию старшим братом, поэтому у меня всегда к России было, скажем так, уважительное отношение. Тем более когда на Донбассе начались тоже движения эти в 2014 году, то, негласно про себя (говорил - ред.) спасибо, старший брат ребятам помогает. Ребята идут за правое дело", - добавил Липко.