Над российскими регионами сбили 112 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за 12 часов уничтожили 112 украинских беспилотников.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких российских областей, регионов и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 112 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.
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"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18