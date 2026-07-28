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В Тульской области уничтожили еще десять украинских беспилотников - РИА Новости, 28.07.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
06:39 28.07.2026
В Тульской области уничтожили еще десять украинских беспилотников

Губернатор Миляев: Над Тульской областью сбили десять беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ во время боевого дежурства за пультом управления зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории Тульской области уничтожено еще 10 украинских беспилотников.
  • Пострадавших и разрушений инфраструктуры, предварительно, нет.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Еще 10 украинских беспилотников уничтожено на территории Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Ранее губернатор сообщал об уничтожении БПЛА над регионом.
"Еще 10 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что разрушений инфраструктуры, предварительно, не зафиксировано.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТульская областьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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