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В Курской области за сутки сбили 164 украинских беспилотника - РИА Новости, 28.07.2026
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10:28 28.07.2026
В Курской области за сутки сбили 164 украинских беспилотника

Хинштейн: в Курской области за сутки сбили 164 украинских беспилотника

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ПВО
Боевое дежурство ПВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки над территорией Курской области сбили 164 украинских беспилотника различного типа.
  • ВСУ атаковали отселенные районы региона из артиллерии 87 раз, восемь раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.
  • В результате атак двое мужчин получили ранения, им была оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались, погибших нет.
КУРСК, 28 июл - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 164 украинских беспилотника различного типа, 87 раз ВСУ атаковали из артиллерии отселенные районы региона, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 27 июля до 09:00 28 июля сбито 164 вражеских беспилотника различного типа. 87 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
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Он добавил, что восемь раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в слободе Белой Беловского района ранен 52-летний мужчина. В поселке Коренево Кореневского района из-за удара дрона по автомобилю слепые осколочные ранения правого плеча получил 57-летний мужчина", - сообщил губернатор.
Хинштейн уточнил, что двум раненым оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались.
"В результате атак в Конышевском и Льговском районах повреждены объекты энергетики, подача электроснабжения восстановлена. В слободе Белой Беловского района поврежден автомобиль. В городе Рыльске повреждены гараж и частный дом", - добавил он.
По словам главы региона, погибших нет.
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