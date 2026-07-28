В Курске беспилотник попал в многоквартирный дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинский беспилотник попал в многоквартирный дом в Курске и не взорвался.
- Жильцы были эвакуированы, пострадавших нет.
КУРСК, 28 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник попал в многоквартирный дом в Курске и не взорвался, жильцы эвакуированы, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Он уточнил, что МЧС провело эвакуацию жильцов, на месте работают оперативные службы, территория оцеплена, боевая часть саперами обезврежена.
"В случае, если пострадала квартира и общедомовое имущество, обязательно окажем помощь в восстановлении", - добавил глава региона.
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22 июня 2022, 17:18