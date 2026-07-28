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В Курске беспилотник попал в многоквартирный дом - РИА Новости, 28.07.2026
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09:34 28.07.2026
В Курске беспилотник попал в многоквартирный дом

В Курске беспилотник попал в многоквартирный дом, пострадавших нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский беспилотник попал в многоквартирный дом в Курске и не взорвался.
  • Жильцы были эвакуированы, пострадавших нет.
КУРСК, 28 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник попал в многоквартирный дом в Курске и не взорвался, жильцы эвакуированы, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Вражеский БПЛА атаковал Курск. Сегодня утром беспилотник противника попал в МКД на проспекте Победы, но не взорвался. К счастью, в момент удара в квартире, куда влетел БПЛА, никто не находился, обошлось без пострадавших", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что МЧС провело эвакуацию жильцов, на месте работают оперативные службы, территория оцеплена, боевая часть саперами обезврежена.
"В случае, если пострадала квартира и общедомовое имущество, обязательно окажем помощь в восстановлении", - добавил глава региона.
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КурскКурская областьАлександр ХинштейнМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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