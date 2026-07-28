В Курске беспилотник попал в многоквартирный дом

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинский беспилотник попал в многоквартирный дом в Курске и не взорвался.

Жильцы были эвакуированы, пострадавших нет.

КУРСК, 28 июл - РИА Новости. Украинский беспилотник попал в многоквартирный дом в Курске и не взорвался, жильцы эвакуированы, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Вражеский БПЛА атаковал Курск . Сегодня утром беспилотник противника попал в МКД на проспекте Победы, но не взорвался. К счастью, в момент удара в квартире, куда влетел БПЛА, никто не находился, обошлось без пострадавших", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Он уточнил, что МЧС провело эвакуацию жильцов, на месте работают оперативные службы, территория оцеплена, боевая часть саперами обезврежена.