Рейтинг@Mail.ru
При теракте в Берлине пострадал 31 человек - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 28.07.2026
При теракте в Берлине пострадал 31 человек

DPA: более 30 человек пострадали в результате теракта в центре Берлина

© REUTERS / Christian MangСотрудник полиции и медэксперт на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине
Сотрудник полиции и медэксперт на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Christian Mang
Сотрудник полиции и медэксперт на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате теракта в центре Берлина 25 июля пострадал 31 человек, один погиб.
  • Правоохранительные органы Германии квалифицировали наезд на толпу как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам.
  • Главный подозреваемый в совершении теракта, 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, был ликвидирован 26 июля в ходе полицейской операции.
БЕРЛИН, 28 июл - РИА Новости. Более 30 человек пострадали в результате теракта в центре Берлина 25 июля, передает агентство DPA со ссылкой на бургомистра германской столицы Кая Вегнера.
«
"В результате исламистского теракта ... в Берлине, приведшего к гибели одного человека, по официальным данным, пострадал 31 человек", - говорится в сообщении.
Экстренные службы на месте происшествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
В Европе спрогнозировали серию терактов после наезда на толпу в Берлине
Вчера, 00:20
Такую цифру Вегнер привел на пресс-конференции. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт ранее сообщал о 29 пострадавших и одном погибшем.
Теракт произошел 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен во время проведения массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем скрылся с места преступления.
Правоохранительные органы Германии квалифицируют наезд на толпу в центре Берлина как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам. Его расследованием занялась федеральная прокуратура ФРГ. Главный подозреваемый в совершении теракта, 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, был ликвидирован 26 июля в ходе полицейской операции по его задержанию в берлинском районе Шандау. Газета Bild 28 июля сообщила, что следователи обнаружили на мобильном телефоне подозреваемого видео, на котором он признал себя сторонником террористической организации "Исламское государство"*.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Сотрудники спецподразделения немецкой полиции - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Полиция подтвердила ликвидацию главного подозреваемого в теракте в Берлине
26 июля, 20:50
 
В миреГерманияБерлин (город)РоссияАлександр ДобриндтBildИсламское государство*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала