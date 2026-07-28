При теракте в Берлине пострадал 31 человек

"В результате исламистского теракта ... в Берлине, приведшего к гибели одного человека, по официальным данным, пострадал 31 человек", - говорится в сообщении.

Теракт произошел 25 июля в районе берлинского парка Тиргартен во время проведения массового мероприятия. Водитель белого минивэна въехал в толпу, после чего врезался в дерево, а затем скрылся с места преступления.

Правоохранительные органы Германии квалифицируют наезд на толпу в центре Берлина как террористический акт, совершенный по исламистским мотивам. Его расследованием занялась федеральная прокуратура ФРГ. Главный подозреваемый в совершении теракта, 21-летний гражданин Германии с ливанскими корнями Абдул Баллут, был ликвидирован 26 июля в ходе полицейской операции по его задержанию в берлинском районе Шандау. Газета Bild 28 июля сообщила, что следователи обнаружили на мобильном телефоне подозреваемого видео, на котором он признал себя сторонником террористической организации "Исламское государство"*.