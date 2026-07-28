Агента СБУ, планировавшего подорвать машину в Белгороде, арестовали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгороде предотвращен теракт: агент СБУ, планировавший подорвать машину сотрудника российской администрации Харьковской области, был задержан с двумя самодельными взрывными устройствами.
- Агент СБУ заключен под стражу до 12 августа.
БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Агент СБУ, планировавший в Белгороде подорвать машину сотрудника российской администрации Харьковской области, заключен под стражу до 12 августа, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по Белгородской области.
Как сообщали в ЦОС ФСБ РФ, в Белгороде предотвращен теракт, запланированный прошедшим обучение в Киеве агентом СБУ, он собирался подорвать машину сотрудника российской администрации Харьковской области. Злоумышленник был задержан с двумя самодельными взрывными устройствами, в отношении него возбуждено несколько уголовных дел, включая государственную измену и приготовление к террористическому акту.
"Заключен под стражу до 12 августа", - сказал собеседник агентства.