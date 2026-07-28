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Агента СБУ, планировавшего подорвать машину в Белгороде, арестовали - РИА Новости, 28.07.2026
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10:16 28.07.2026
Агента СБУ, планировавшего подорвать машину в Белгороде, арестовали

Агента СБУ, планировавшего подрыв машины в Белгороде, арестовали до 12 августа

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгороде предотвращен теракт: агент СБУ, планировавший подорвать машину сотрудника российской администрации Харьковской области, был задержан с двумя самодельными взрывными устройствами.
  • Агент СБУ заключен под стражу до 12 августа.
БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Агент СБУ, планировавший в Белгороде подорвать машину сотрудника российской администрации Харьковской области, заключен под стражу до 12 августа, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по Белгородской области.
Как сообщали в ЦОС ФСБ РФ, в Белгороде предотвращен теракт, запланированный прошедшим обучение в Киеве агентом СБУ, он собирался подорвать машину сотрудника российской администрации Харьковской области. Злоумышленник был задержан с двумя самодельными взрывными устройствами, в отношении него возбуждено несколько уголовных дел, включая государственную измену и приготовление к террористическому акту.
"Заключен под стражу до 12 августа", - сказал собеседник агентства.
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