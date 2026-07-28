Агента СБУ, планировавшего подорвать машину в Белгороде, арестовали

БЕЛГОРОД, 28 июл - РИА Новости. Агент СБУ, планировавший в Белгороде подорвать машину сотрудника российской администрации Харьковской области, заключен под стражу до 12 августа, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по Белгородской области.