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От отравления дымом в метро Барселоны пострадали более 130 человек - РИА Новости, 28.07.2026
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01:51 28.07.2026 (обновлено: 03:32 28.07.2026)
От отравления дымом в метро Барселоны пострадали более 130 человек

Более 130 человек пострадали от отравления дымом из-за пожара в метро Барселоны

© AP Photo / Emilio MorenattiМашина скорой помощи в Испании
Машина скорой помощи в Испании - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Emilio Morenatti
Машина скорой помощи в Испании. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 130 человек пострадали, отравившись дымом в результате пожара в метро Барселоны.
  • Движение поездов между станциями Ла-Сагрера и Каталунья было остановлено из-за возгорания.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 130 человек пострадали, отравившись дымом в результате пожара в метро испанской Барселоны, сообщает пожарная служба города.
"Пожарные вместе с городской гвардией помогли эвакуировать пассажиров из поезда и взяли под контроль пожар небольших масштабов, который был быстро потушен. Экстренная медицинская служба оказала помощь 136 людям, 39 из которых доставила в различные близлежащие больницы в состоянии легкой или умеренной тяжести", - говорится в заявлении на сайте барселонских пожарных.
Как отмечается, из-за возгорания движение было остановлено между станциями Ла-Сагрера и Каталунья. Ожидается, что поезда на этом участке вновь начнут ходить утром во вторник. О причинах возгорания не сообщается.
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