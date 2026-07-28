От отравления дымом в метро Барселоны пострадали более 130 человек

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Более 130 человек пострадали, отравившись дымом в результате пожара в метро испанской Барселоны, сообщает пожарная служба города.

Как отмечается, из-за возгорания движение было остановлено между станциями Ла-Сагрера и Каталунья. Ожидается, что поезда на этом участке вновь начнут ходить утром во вторник. О причинах возгорания не сообщается.