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Great Wall выводит на российский рынок гибридный Tank 400 - РИА Новости, 28.07.2026
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15:01 28.07.2026 (обновлено: 15:08 28.07.2026)
Great Wall выводит на российский рынок гибридный Tank 400

Great Wall анонсировал гибридный внедорожник Tank 400 для России за 7 млн рублей

© Фото : Грейт Волл Мотор РусGWM Tank 400
GWM Tank 400 - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© Фото : Грейт Волл Мотор Рус
GWM Tank 400. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Great Wall Motor анонсировал выход на рынок РФ гибридной версии внедорожника Tank 400.
  • Стоимость Tank 400 в комплектации "Техно Премиум" составит 6 999 000 рублей, включая НДС.
  • Старт продаж гибридной версии внедорожника запланирован на первую половину августа 2026 года.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российское представительство китайского автомобильного концерна Great Wall Motor анонсировало выход на рынок РФ гибридной версии внедорожника Tank 400, продажи которого начнутся в первой половине августа за 7 миллионов рублей.
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"Модельная линейка рамного внедорожника Tank 400 пополняется новой комплектацией "Техно Премиум" с силовой установкой, выполненной по схеме подзаряжаемого гибрида... Стоимость Tank 400 в комплектации "Техно Премиум" составит 6 999 000 рублей, включая НДС", - говорится в сообщении.

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"Старт продаж гибридной версии внедорожника запланирован на первую половину августа 2026 года. Автомобиль будет доступен к продаже в дилерских центрах Tank по всей России", - уточнили в компании.

Силовая установка состоит из 2-литрового бензинового турбированного мотора и электродвигателя, который встроен в корпус 9-ступенчатой гибридной автоматической трансмиссии. Совокупная пиковая мощность автомобиля составляет 394 лошадиные силы, что позволяет разгоняться до 100 километров в час за 6,8 секунды.
Расход топлива в смешанном цикле составляет 8,4 литра на 100 километров, а на электротяге автомобиль способен проехать 110 километров. Емкость литий-ионной батареи составляет 37,1 киловатт-часов, она расположена под полом багажника машины и защищена от повреждений на бездорожье, отмечают в пресс-службе.
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