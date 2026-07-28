Great Wall выводит на российский рынок гибридный Tank 400

Краткий пересказ от РИА ИИ Great Wall Motor анонсировал выход на рынок РФ гибридной версии внедорожника Tank 400.

Стоимость Tank 400 в комплектации "Техно Премиум" составит 6 999 000 рублей, включая НДС.

Старт продаж гибридной версии внедорожника запланирован на первую половину августа 2026 года.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Российское представительство китайского автомобильного концерна Great Wall Motor анонсировало выход на рынок РФ гибридной версии внедорожника Tank 400, продажи которого начнутся в первой половине августа за 7 миллионов рублей.

« "Модельная линейка рамного внедорожника Tank 400 пополняется новой комплектацией "Техно Премиум" с силовой установкой, выполненной по схеме подзаряжаемого гибрида... Стоимость Tank 400 в комплектации "Техно Премиум" составит 6 999 000 рублей, включая НДС", - говорится в сообщении.

« "Старт продаж гибридной версии внедорожника запланирован на первую половину августа 2026 года. Автомобиль будет доступен к продаже в дилерских центрах Tank по всей России", - уточнили в компании.

Силовая установка состоит из 2-литрового бензинового турбированного мотора и электродвигателя, который встроен в корпус 9-ступенчатой гибридной автоматической трансмиссии. Совокупная пиковая мощность автомобиля составляет 394 лошадиные силы, что позволяет разгоняться до 100 километров в час за 6,8 секунды.