Последствия столкновения автобуса с деревом на юге Москвы

Последствия столкновения автобуса с деревом на юге Москвы

Автобус, попавший в ДТП на юге Москвы, въехал в дерево

Краткий пересказ от РИА ИИ На юге Москвы автобус въехал в дерево.

Предварительно, пострадали 17 человек, среди которых двое грудных детей.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Водитель автобуса не справился с управлением и въехал в дерево на юге Москвы, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что автобус наехал на препятствие на юге Москвы . Предварительно, пострадали 17 человек, среди которых двое грудных детей.

"По предварительным данным, около 10.30 на улице Академика Миллионщикова... водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (дерево)", - говорится в сообщении.

Сейчас медики осматривают пассажиров общественного транспорта.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекци.