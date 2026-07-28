Рейтинг@Mail.ru
Автобус, попавший в ДТП на юге Москвы, въехал в дерево - РИА Новости, 28.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 28.07.2026 (обновлено: 13:39 28.07.2026)
Автобус, попавший в ДТП на юге Москвы, въехал в дерево

Водитель попавшего в ДТП на юге Москвы автобуса въехал в дерево

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия столкновения автобуса с деревом на юге Москвы
Последствия столкновения автобуса с деревом на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия столкновения автобуса с деревом на юге Москвы
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На юге Москвы автобус въехал в дерево.
  • Предварительно, пострадали 17 человек, среди которых двое грудных детей.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Водитель автобуса не справился с управлением и въехал в дерево на юге Москвы, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что автобус наехал на препятствие на юге Москвы. Предварительно, пострадали 17 человек, среди которых двое грудных детей.
Последствия ДТП в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
В Нижнем Новгороде водитель автобуса умер за рулем и врезался в остановку
25 июля, 11:24
"По предварительным данным, около 10.30 на улице Академика Миллионщикова... водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (дерево)", - говорится в сообщении.
Сейчас медики осматривают пассажиров общественного транспорта.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекци.
В прокуратуре Москвы добавили, что надзорное ведомство взяло под контроль установление обстоятельств ДТП с автобусом. Пострадавшим оказывают медпомощь.
Последствия наезда автобуса на пешеходов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Автобус, попавший в ДТП в Екатеринбурге, врезался в лестницу храма
10 июня, 21:26
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала