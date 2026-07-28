Первый российско-китайский атлас для инвесторов представят на "Ростках"

КАЗАНЬ, 28 июл – РИА Новости. Первый российско-китайский атлас для инвесторов представят на международном форуме "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", который пройдет в Казани 16-19 августа, сообщают организаторы.

"Впервые будет представлен разработанный министерством экономического развития РФ российско-китайский атлас инвестиционного сотрудничества. Новый документ станет практическим навигатором для китайских инвесторов, рассматривающих возможность реализации проектов в российских регионах", - говорится в сообщении.

Презентация атласа состоится на фоне динамичного российско-китайского инвестиционного сотрудничества. Сегодня в перечень межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству входят 89 крупнейших проектов с общим объемом заявленных инвестиций свыше 200 миллиардов долларов.

Одной из ключевых задач нового атласа станет помощь иностранным инвесторам при выборе площадки для реализации проектов в России. Документ объединит информацию о действующих преференциальных режимах, мерах государственной поддержки и условиях ведения бизнеса во всех субъектах Российской Федерации.

Разработка атласа велась в течение длительного времени при участии посольства Китайской Народной Республики в России и Союза китайских предпринимателей в России. По мнению разработчиков, документ позволит потенциальным инвесторам значительно сократить время на поиск необходимой информации и повысит прозрачность условий работы на российском рынке. Презентация атласа станет одним из центральных событий инвестиционной повестки форума "Ростки".

"Это базовый документ, который представляет свод преференциальных режимов и мер, путеводитель для любого китайского инвестора, который позволит ему более детально ознакомиться со всеми условиями ведения бизнеса во всех субъектах страны", – отметил заместитель директора департамента аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России Иван Иванников.

В целом в рамках форума особое внимание традиционно будет уделено развитию межрегионального сотрудничества. Татарстан является одним из наиболее активных российских регионов на китайском направлении и выступает площадкой для реализации совместных инвестиционных инициатив, промышленных проектов и деловых контактов.