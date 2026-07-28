В Москве завершилась реставрация уникального атласа XIX века

Краткий пересказ от РИА ИИ Реставрация "Атласа планов и чертежей к описанию обороны Севастополя" 1863 года, составленного под руководством генерал-адъютанта Эдуарда Тотлебена, завершилась в Российской государственной библиотеке.

Атлас представляет собой сборник военных карт и планов периода Крымской войны, связанных с обороной Севастополя, и нуждался в срочном ремонте из-за повреждений.

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Реставрация уникального "Атласа планов и чертежей к описанию обороны Севастополя" 1863 года, составленного под руководством генерал-адъютанта Эдуарда Тотлебена, завершилась в Российской государственной библиотеке (РГБ). Книжный памятник был направлен в Москву из государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", сообщили в пресс-службе музея.

Как рассказали в "Херсонесе Таврическом", атлас представляет собой сборник военных карт и планов периода Крымской войны (1853–1856), связанных с обороной Севастополя. Издание пользовалось большой популярностью у исследователей, однако повреждения страниц и обложки, разрывы и замятия листов требовали срочного ремонта.

© Фото : Пресс-служба Российской государственной библиотеки Атлас планов и чертежей к описанию обороны Севастополя" 1863 года (до реставрации) © Фото : Пресс-служба Российской государственной библиотеки Атлас планов и чертежей к описанию обороны Севастополя" 1863 года (до реставрации)

"Научная библиотека Херсонеса – одна из старейших музейных библиотек Севастополя и Крыма, она является неотъемлемой частью музея-заповедника с момента его создания. Фонд библиотеки насчитывает свыше 40 тысяч единиц хранения, включая около 10 тысяч редких изданий, бережно оберегаемых сотрудниками. Среди уникальных экспонатов — "Атлас Тотлебена". Учитывая возраст издания и высокую востребованность у историков, атлас срочно нуждался в реставрации, которая была профессионально выполнена специалистами Российской государственной библиотеки", — рассказала директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова.

В атлас 1863 года вошли карты Крымского полуострова, генеральные планы Севастополя и окрестностей города с указанием укреплений Северной и Южной сторон. В нем очень подробно показаны все оборонительные сооружения города, а также основные фазы обороны и сражения на подступах к нему, которые велись в 1854–1855 годах, отметили в пресс-службе музея-заповедника.

© Фото : Пресс-служба Российской государственной библиотеки Атлас планов и чертежей к описанию обороны Севастополя" 1863 года (до реставрации) Атлас планов и чертежей к описанию обороны Севастополя" 1863 года (до реставрации) © Фото : Пресс-служба Российской государственной библиотеки 1 из 2 © Фото : Пресс-служба Российской государственной библиотеки Атлас планов и чертежей к описанию обороны Севастополя" 1863 года (до реставрации) Атлас планов и чертежей к описанию обороны Севастополя" 1863 года (до реставрации) © Фото : Пресс-служба Российской государственной библиотеки 2 из 2 Атлас планов и чертежей к описанию обороны Севастополя" 1863 года (до реставрации) © Фото : Пресс-служба Российской государственной библиотеки 1 из 2 Атлас планов и чертежей к описанию обороны Севастополя" 1863 года (до реставрации) © Фото : Пресс-служба Российской государственной библиотеки 2 из 2

"В связи с интенсивным использованием атлас пришел в ветхость. Был поврежден и истерт переплет, на листах присутствовали надрывы и заломы, бумага была загрязнена, присутствовали потеки краски. Чтобы остановить разрушение этого уникального экземпляра, был необходим срочный ремонт высокого уровня", — объяснила заведующая научной библиотекой Наталья Рубаненко.

В ходе реставрации специалисты РГБ восстановили переплет, провели механическую очистку листов, восполнили утраты фрагментов специальной реставрационной бумагой, идентичной оригиналу по цвету, фактуре и толщине, ликвидировали надрывы, укрепили текучие чернила и печати, а также изготовили для хранения атласа архивную коробку из бескислотного картона.