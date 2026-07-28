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При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека - РИА Новости, 28.07.2026
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20:38 28.07.2026 (обновлено: 20:43 28.07.2026)
При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека.
  • Украинский дрон взорвался на предприятии в селе Ясные Зори, мужчину и женщину с осколочными ранениями и акубаротравмой доставляют в больницу.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, двух доставляют в больницу, еще двум оказали помощь, сообщили в оперативном штабе региона.
«

"Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадали четыре человека", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".

Украинский дрон взорвался на предприятии в селе Ясные Зори Белгородского округа, мужчину с осколочными ранениями и женщину с акубаротравмой доставляют в больницу, уточнили в оперштабе.
Кроме того, в городской больнице Белгорода оказали помощь двум мужчинам с акубаротравмами, полученными при атаке дрона на грузовой автомобиль, лечение продолжат амбулаторно, добавили в оперативном штабе области.
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