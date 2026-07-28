При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали четыре человека.
- Украинский дрон взорвался на предприятии в селе Ясные Зори, мужчину и женщину с осколочными ранениями и акубаротравмой доставляют в больницу.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, двух доставляют в больницу, еще двум оказали помощь, сообщили в оперативном штабе региона.
Украинский дрон взорвался на предприятии в селе Ясные Зори Белгородского округа, мужчину с осколочными ранениями и женщину с акубаротравмой доставляют в больницу, уточнили в оперштабе.
Кроме того, в городской больнице Белгорода оказали помощь двум мужчинам с акубаротравмами, полученными при атаке дрона на грузовой автомобиль, лечение продолжат амбулаторно, добавили в оперативном штабе области.
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22 июня 2022, 17:18