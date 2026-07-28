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За неделю от атак ВСУ погибли 57 мирных жителей России, заявил Мирошник - РИА Новости, 28.07.2026
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За неделю от атак ВСУ погибли 57 мирных жителей России, заявил Мирошник

Мирошник: за неделю от атак ВСУ погибли 57 мирных жителей, ранены 435 человек

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За неделю с 20 по 26 июля от атак ВСУ погибли 57 мирных жителей России.
  • Ранения разной тяжести получили 435 человек, в том числе 14 несовершеннолетних.
  • ВСУ увеличили интенсивность ударов по автозаправочным станциям, подвергнув массированным атакам более 20 АЗС преимущественно в Белгородской и Курской областях.
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. За неделю с 20 по 26 июля от атак ВСУ погибли 57 мирных жителей России, а ранения разной тяжести получили 435 человек, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 492 мирных жителя: ранены 435 человек, в том числе 14 несовершеннолетних, погибли 57 человек, в том числе семь детей", - говорится в еженедельном докладе в распоряжении РИА Новости.
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Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 7195 боеприпасов, отметил посол.
По его данным, ВСУ увеличили интенсивность ударов по автозаправочным станциям.
"За отчетный период массированным атакам FPV-дронов и БПЛА самолетного типа подверглись более 20 АЗС преимущественно в Белгородской и Курской областях. В Белгороде только за сутки 23 июля были атакованы десять АЗС, пострадали 15 мирных жителей", - указал Мирошник.
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