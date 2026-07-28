За неделю от атак ВСУ погибли 57 мирных жителей России, заявил Мирошник

Краткий пересказ от РИА ИИ За неделю с 20 по 26 июля от атак ВСУ погибли 57 мирных жителей России.

Ранения разной тяжести получили 435 человек, в том числе 14 несовершеннолетних.

ВСУ увеличили интенсивность ударов по автозаправочным станциям, подвергнув массированным атакам более 20 АЗС преимущественно в Белгородской и Курской областях.

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. За неделю с 20 по 26 июля от атак ВСУ погибли 57 мирных жителей России, а ранения разной тяжести получили 435 человек, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 492 мирных жителя: ранены 435 человек, в том числе 14 несовершеннолетних, погибли 57 человек, в том числе семь детей", - говорится в еженедельном докладе в распоряжении РИА Новости.

Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 7195 боеприпасов, отметил посол.

По его данным, ВСУ увеличили интенсивность ударов по автозаправочным станциям.